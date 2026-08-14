Dos detinguts al Pas de la Casa després d’un control d’alcoholèmia que acaba amb amenaces i danys al vehicle policial

La Policia ha informat aquest divendres de dues detencions efectuades aquesta setmana a la frontera del riu Runer per possessió de substàncies estupefaents. La primera va tenir lloc dilluns, quan els agents van controlar un turista de 29 anys que portava 0,95 grams d’MDMA i tres segells d’LSD. Dos dies després, dimecres, el cos d’ordre va detenir al mateix punt fronterer un resident de 43 anys amb 3,3 grams de cocaïna.
Així, la matinada de dimecres, la Policia va detenir al Pas de la Casa un home de 43 anys i una dona de 38, tots dos no residents, per diversos delictes relacionats amb la seguretat col·lectiva, la llibertat, la funció pública, l’honor i el patrimoni. L’actuació policial es va iniciar després que els agents constatessin que el conductor d’un turisme accionava repetidament el clàxon i efectuava accelerades que provocaven sorolls molestos tenint en compte l’hora.
Els agents van constatar que el conductor d’un turisme accionava repetidament el clàxon i efectuava accelerades que provocaven sorolls molestos tenint en compte l’hora
Posteriorment, els agents van controlar el vehicle, en el qual viatjaven quatre persones, i van detectar que el conductor presentava símptomes compatibles amb el consum d’alcohol. La prova d’alcoholèmia practicada va donar un resultat positiu d’1,72 grams per litre, motiu pel qual els policies van informar la resta d’ocupants que procedirien a detenir-lo.
En aquell moment, segons relata el cos d’ordre, la dona va reaccionar contra els agents amb insults i amenaces, va desobeir les instruccions i va oferir una forta resistència en ser controlada. Paral·lelament, l’home, que ja es trobava a l’interior del vehicle policial, també hauria injuriat i amenaçat els funcionaris. Durant els fets, l’home també va causar danys en una porta i en un vidre del vehicle policial, els quals han estat valorats en 3.288 euros.