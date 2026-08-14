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El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Un turista begut acaba arrestat després d’aturar el vehicle deu metres més enllà de les indicacions dels agents policials

L’home, de 35 anys, presentava símptomes compatibles amb el consum d’alcohol o drogues i es va negar a sotmetre’s a les proves pertinents

La Policia ha detingut aquesta setmana un home resident de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat després d’agredir el fill menor de la seva parella. Els fets van tenir lloc dimecres a la tarda, quan, arran d’una discussió que el cos d’ordre qualifica de «banal», l’home hauria propinat una bufetada al menor, provocant que perdés l’equilibri i caigués a terra. Posteriorment, la mare del menor va denunciar els fets davant la Policia, fet que va derivar en la detenció de l’home pel presumpte delicte contra la integritat.

D’altra banda, aquesta passada matinada, els agents han detingut un turista de 35 anys que es va negar a sotmetre’s a les proves de control de tòxics o d’alcoholèmia. Els fets es van produir durant un control rutinari, quan els policies van indicar al conductor, mitjançant els senyals lluminosos, que aturés el vehicle. L’home va acabar detenint-se uns deu metres més endavant de la posició dels agents i una vegada controlat, els funcionaris van observar que presentava simptomatologia que va motivar que se li comuniqués que havia de sotmetre’s a les proves corresponents. El turista, però, es va negar a efectuar-les, motiu pel qual va acabar sent detingut.

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