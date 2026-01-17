La Massana celebra l’escudellada de Sant Antoni més participativa amb el repartiment de prop de 2.800 racions

La plaça de l’Església de la Massana ha estat l’escenari d’una escudellada de Sant Antoni especialment multitudinària, considerada la més participativa fins ara. Al llarg de la jornada s’han repartit prop de 2.800 racions, sumant la tradicional escudella i les variants vegetal i adaptada a intoleràncies alimentàries, en una celebració que ha tornat a posar de manifest el fort arrelament de la festa del patró a la parròquia.
La Confraria de Sant Antoni ha rebut el reconeixement tant de les autoritats com del nombrós públic que s’ha aplegat per compartir la diada. L’escudellada d’enguany ha destacat no només pel volum de racions servides, sinó també per la creixent implicació ciutadana en l’organització i desenvolupament de l’acte.
La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha remarcat el caràcter identitari de la celebració i ha volgut posar en valor la tasca de la Confraria. “La Confraria està plenament consolidada, cada cop hi ha més persones que volen formar part de l’elaboració de l’escudella, i això és un orgull perquè per a nosaltres és molt important mantenir les tradicions”, ha assenyalat. De fet, a primera hora del matí, la cònsol major i la resta de l’equip polític han participat activament en la preparació del plat, col·laborant en el tall de verdures i en les tasques prèvies de cuina.
Actualment, la Confraria està formada per una seixantena de persones, entre cuiners professionals i voluntaris. Alguns d’aquests darrers han viscut enguany el seu bateig com a escudellaires, en una jornada que reforça el relleu generacional de la festa. Els treballs de cuina, però, s’havien iniciat dies abans, amb la preparació dels caldos per permetre’n el desgreixatge amb temps. Aquest procés, segons els responsables, garanteix una escudella de qualitat, gustosa però alhora lleugera.
El cap de la Confraria, Josep Maria Troguet, ha detallat que “s’han servit al voltant de 2.800 racions, el màxim que s’havia previst”. Habitualment es cuinen set olles, però enguany se n’ha elaborat una vuitena, tenint en compte que la festa coincidia en dissabte i es preveia una major afluència. A més de l’escudella tradicional, s’han ofert opcions vegetals i per a persones amb intoleràncies, ampliant així l’oferta gastronòmica.
Malgrat la pluja, el públic ha respost de manera massiva i ha fet cua a la plaça. El repartiment s’ha organitzat amb cinc punts de servei per agilitzar l’atenció, mentre que les taules per al dinar popular s’han instal·lat al pati cobert de l’escola francesa, adjacent a la plaça, per garantir el confort dels assistents.
La jornada també ha comptat amb els tradicionals Encants, que han tornat a registrar una alta participació. L’activitat ha anat a càrrec de Marc Martos, que s’hi ha estrenat, acompanyat de les escudellaires Julieta Troguet i Assumpta Casanovas. Els fons recaptats es destinaran íntegrament a Càritas, reforçant el vessant solidari de la festa.
En l’apartat cultural, l’Esbart Valls del Nord ha mantingut les coreografies previstes tot i la pluja i ha rebut l’escalf del públic. Enguany, a més, el plat commemoratiu de la diada s’ha dedicat al grup dansaire, com a reconeixement a la seva trajectòria.
Els actes s’han iniciat amb la missa tradicional a la capella de Sant Antoni de la Grella, on s’han cantat els goigs en honor al sant, amb l’actuació de la Coral Sant Antoni, abans de donar pas al dinar popular i a la resta d’activitats de la jornada.