Tot i la pluja, Andorra la Vella reparteix prop de 4.000 racions d’escudella de Sant Antoni a la plaça Guillemó

“És una festa que està molt arrelada a la parròquia, i tot i que el temps avui no ens ha acompanyat, com veieu la gent se l’ha fet seva i no han volgut faltar a la cita, i això ens omple d’orgull com a parròquia”. Amb aquestes paraules, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha valorat la resposta ciutadana a la 57a edició de l’escudella de Sant Antoni, celebrada aquest dissabte a la plaça Guillemó.
Losada també ha volgut posar en relleu el paper clau de la Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella en la continuïtat de la tradició. “Per a nosaltres és vital la feina que fa la Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella, perquè ells fan que l’escudella es converteixi en un moment molt nostre, molt propi, i això és diferencial”, ha assenyalat, tot recordant que “l’escudella es fa, plogui o nevi”.
I és que ni la pluja ha impedit que la capital tornés a viure una de les cites més emblemàtiques del calendari hivernal. La celebració ha reunit centenars de persones a la plaça Guillemó, confirmant l’arrelament popular d’una festa que any rere any manté intacta la seva capacitat de convocatòria.
Al llarg de la jornada s’han repartit al voltant de 4.000 racions d’escudella, una xifra que evidencia la vitalitat de l’esdeveniment i el seu caràcter de punt de trobada ciutadà. La preparació del plat ha anat a càrrec de la Confraria d’Escudellaires, amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella, seguint la recepta tradicional i el procés d’elaboració habitual.
Les tasques de cuina han començat a les cinc del matí amb l’encesa de les fogaines, mentre que el repartiment s’ha iniciat a partir de les 13 hores. En total, una norantena d’escudellaires han participat activament en la jornada, amb el suport logístic del departament de Cultura comunal, que ha vetllat pel correcte desenvolupament de l’acte.