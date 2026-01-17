Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Voluntaris i participants a la plaça Guillemó amb les racions d'escudella. | Comú d'Andorra la Vella
El Periòdic d'Andorra
Celebració Sant Antoni

Tot i la pluja, Andorra la Vella reparteix prop de 4.000 racions d’escudella de Sant Antoni a la plaça Guillemó

La cònsol menor de la capital destaca que, malgrat el mal temps, la ciutadania no ha volgut faltar a una festa “molt arrelada a la parròquia”

És una festa que està molt arrelada a la parròquia, i tot i que el temps avui no ens ha acompanyat, com veieu la gent se l’ha fet seva i no han volgut faltar a la cita, i això ens omple d’orgull com a parròquia”. Amb aquestes paraules, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha valorat la resposta ciutadana a la 57a edició de l’escudella de Sant Antoni, celebrada aquest dissabte a la plaça Guillemó.

Losada també ha volgut posar en relleu el paper clau de la Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella en la continuïtat de la tradició. “Per a nosaltres és vital la feina que fa la Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella, perquè ells fan que l’escudella es converteixi en un moment molt nostre, molt propi, i això és diferencial”, ha assenyalat, tot recordant que “l’escudella es fa, plogui o nevi”.

"És una festa que està molt arrelada a la parròquia i, tot i la pluja, la gent no ha volgut faltar a la cita" – Olalla Losada

I és que ni la pluja ha impedit que la capital tornés a viure una de les cites més emblemàtiques del calendari hivernal. La celebració ha reunit centenars de persones a la plaça Guillemó, confirmant l’arrelament popular d’una festa que any rere any manté intacta la seva capacitat de convocatòria.

Al llarg de la jornada s’han repartit al voltant de 4.000 racions d’escudella, una xifra que evidencia la vitalitat de l’esdeveniment i el seu caràcter de punt de trobada ciutadà. La preparació del plat ha anat a càrrec de la Confraria d’Escudellaires, amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella, seguint la recepta tradicional i el procés d’elaboració habitual.

Les tasques de cuina han començat a les cinc del matí amb l’encesa de les fogaines, mentre que el repartiment s’ha iniciat a partir de les 13 hores. En total, una norantena d’escudellaires han participat activament en la jornada, amb el suport logístic del departament de Cultura comunal, que ha vetllat pel correcte desenvolupament de l’acte.

Entre olles i memòria: l’escudella de Sant Antoni s’adapta als nous temps i a la societat actual sense perdre l’arrel

Llegir
Un dels moments centrals de la jornada, amb els escudellaires remenant les olles mentre el vapor omple la plaça Guillemó durant la celebració de Sant Antoni. | Comú d’Andorra la Vella
Preparació dels ingredients a la zona de cuina, amb els voluntaris tallant i distribuint la carn abans del repartiment final. | Comú d’Andorra la Vella
La combinació de paraigües, vapor i plats d’escudella defineix l’ambient de la plaça Guillemó durant la 57a edició de la celebració. Comú d’Andorra la Vella
La pluja obliga molts assistents a protegir-se amb paraigües mentre els voluntaris continuen amb el repartiment de l’escudella. | Comú d’Andorra la Vella
L’acte institucional també forma part de la festa, amb el lliurament simbòlic de la cullera en reconeixement a la tasca dels escudellaires. | Comú d’Andorra la Vella
Els membres de la Confraria d’Escudellaires treballen sense descans al voltant de les olles, mantenint viva la tradició malgrat el mal temps. | Comú d’Andorra la Vella
Els assistents fan cua sota la pluja per recollir la seva ració d’escudella, una imatge habitual de la diada de Sant Antoni a la capital. | Comú d’Andorra la Vella
