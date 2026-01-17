Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Algunes autoritats gaudint de la celebració. | Comú d'Escaldes-Engordany
Manteniment de la tradició

La plaça dels Dos Valires d’Escaldes acull el repartiment de 2.700 racions d’escudella de Sant Antoni

La jornada gastronòmica i tradicional reforça la cohesió parroquial, segons destaca el conseller comunal Valentí Closa

Escaldes-Engordany ha tornat a celebrar aquest migdia la tradicional escudella de Sant Antoni, una cita plenament consolidada al calendari hivernal de la parròquia. La plaça dels Dos Valires ha acollit la preparació i el repartiment de fins a 2.700 racions d’aquest plat popular, en una jornada marcada per la participació ciutadana tot i la pluja.

Un cop presentat l’acte, el conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, ha volgut posar en relleu el sentit de la celebració. Segons ha explicat, l’objectiu de la jornada és “fer cohesió i parròquia”, alhora que ha destacat la bona resposta del públic malgrat les condicions meteorològiques adverses. El conseller també ha expressat la seva satisfacció per poder mantenir viva, un any més, una tradició que forma part de la identitat local.

Per a la preparació del plat s’han utilitzat uns 320 quilos de carn, incloent-hi botifarra blanca i negra, vedella, porc i ossos de vedella, porc i pernil, així com 255 quilos de verdures —com carbassa, pastanaga i porro—, a més d’arròs, fideus, mongeta blanca i cigrons, seguint la recepta tradicional de l’escudella de Sant Antoni.

L’elaboració de l’escudella ha anat a càrrec dels Amics del Pont dels Escalls, amb la col·laboració de la Unió Pro-Turisme, que han iniciat les tasques de cuina a primera hora del matí. La implicació dels voluntaris ha permès tirar endavant una nova edició de la festa, que també ha comptat amb la presència de diversos membres de l’equip comunal.

La degustació popular reuneix veïns i membres de l’equip comunal, que aprofiten l’acte per compartir conversa i tradició. | Comú d’Escaldes-Engordany
Foto de grup amb representants comunals, entitats i participants abans de l’inici del repartiment de l’escudella de Sant Antoni a Escaldes-Engordany. | Comú d’Escaldes-Engordany
Autoritats degustant l’escudella acabada de servir, una imatge habitual de la celebració de Sant Antoni a la parròquia. | Comú d’Escaldes-Engordany

