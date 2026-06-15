La Massana amplia la transhumància urbana amb un miler d’ovelles per acostar la ramaderia a la ciutadania

El Comú de la Massana tornarà a celebrar el pròxim 27 de juny la Benedicció de Setúria, una jornada dedicada a la ramaderia i a la divulgació de la transhumància que enguany creix tant en participació com en recorregut. Després de la bona acollida de la primera edició, la parròquia veurà passar un ramat d’un miler d’ovelles pel centre urbà, més del triple que l’any passat.
La iniciativa, que compta amb la participació de Ramaders d’Andorra i la col·laboració del Govern, té com a objectiu acostar el sector primari a la població i donar a conèixer una pràctica tradicional que forma part del patrimoni cultural del país. La transhumància està reconeguda com a Festa d’Interès Cultural i també com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
Una de les principals novetats d’aquesta edició és precisament l’ampliació del recorregut. El ramat sortirà a les 09.00 hores des de la rotonda de Costes de Teixidó i travessarà el centre de la Massana fins al Prat Gran, oferint als veïns i visitants l’oportunitat d’observar de prop el pas dels animals en un entorn urbà.
La jornada continuarà amb el tradicional dinar camperol al Serrat de l’Esmaligat, previst per a les 13 hores i organitzat per la Confraria de Sant Antoni. El cònsol menor de la Massana, Roger Fité, ha explicat que la voluntat és «compartir un dia amb els ramaders i també promocionar els productes locals».
El preu del dinar és de vuit euros i els tiquets ja es poden adquirir a través de l’aplicació La Massana + i del portal visitlamassana.ad. Des de l’organització s’ha recordat que les places són limitades i es recomana reservar amb antelació. Per accedir al punt de celebració del dinar, els participants hauran de completar a peu el tram comprès entre la pista de les Fonts Roges i el Serrat de l’Esmaligat, un recorregut d’uns 500 metres.