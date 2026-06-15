Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La transhumància de les ovelles s'amplia aquest any. | Comú de la Massana
El Periòdic d'Andorra
Tradició ramadera a la Massana

La Massana amplia la transhumància urbana amb un miler d’ovelles per acostar la ramaderia a la ciutadania

La celebració incorporarà un recorregut urbà més extens amb un miler d’ovelles i activitats per divulgar la tradició ramadera

El Comú de la Massana tornarà a celebrar el pròxim 27 de juny la Benedicció de Setúria, una jornada dedicada a la ramaderia i a la divulgació de la transhumància que enguany creix tant en participació com en recorregut. Després de la bona acollida de la primera edició, la parròquia veurà passar un ramat d’un miler d’ovelles pel centre urbà, més del triple que l’any passat.

La iniciativa, que compta amb la participació de Ramaders d’Andorra i la col·laboració del Govern, té com a objectiu acostar el sector primari a la població i donar a conèixer una pràctica tradicional que forma part del patrimoni cultural del país. La transhumància està reconeguda com a Festa d’Interès Cultural i també com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Una de les principals novetats d’aquesta edició és precisament l’ampliació del recorregut. El ramat sortirà a les 09.00 hores des de la rotonda de Costes de Teixidó i travessarà el centre de la Massana fins al Prat Gran, oferint als veïns i visitants l’oportunitat d’observar de prop el pas dels animals en un entorn urbà.

La jornada continuarà amb el tradicional dinar camperol al Serrat de l’Esmaligat, previst per a les 13 hores i organitzat per la Confraria de Sant Antoni. El cònsol menor de la Massana, Roger Fité, ha explicat que la voluntat és «compartir un dia amb els ramaders i també promocionar els productes locals».

El preu del dinar és de vuit euros i els tiquets ja es poden adquirir a través de l’aplicació La Massana + i del portal visitlamassana.ad. Des de l’organització s’ha recordat que les places són limitades i es recomana reservar amb antelació. Per accedir al punt de celebració del dinar, els participants hauran de completar a peu el tram comprès entre la pista de les Fonts Roges i el Serrat de l’Esmaligat, un recorregut d’uns 500 metres.

Medi Ambient detecta un exemplar de llop a la vall del Madriu i reforça els dispositius de seguiment de la fauna

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El Consell d’Infants lauredià acomiada l’any amb una proposta per la renovació del camí escolar i garantir la seguretat
La inversió en equipaments de l’hospital arriba als 9,15 milions d’euros amb noves millores tecnològiques
Sant Miquel de Prats recuperarà la imatge del retaule original desaparegut fa un segle de l’església romànica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Salut continua investigant el brot de gastroenteritis al col·legi Sagrada Família tot i que no concreta l’origen
  • Societat
Marsol aposta per salaris més atractius per captar treballadors mentre el mercat laboral manté dinamisme
  • Societat
Ocupació i Treball estrena unes dependències més «modernes» i centrades en l’atenció personalitzada
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La Massana amplia la transhumància urbana amb un miler d’ovelles per acostar la ramaderia a la ciutadania
  • Cultura, Parròquies
Sant Miquel de Prats recuperarà la imatge del retaule original desaparegut fa un segle de l’església romànica
  • Parròquies
Sant Julià aposta per Los Manolos, Mishima i La Fúmiga en una Festa Major pensada per a totes les generacions
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu