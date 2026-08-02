El Comú d’Escaldes-Engordany destina en la convocatòria d’aquest 2026 més de 5.000 euros en ajuts al petit comerç

El Comú d’Escaldes-Engordany continua reforçant el seu compromís amb el petit comerç de la parròquia a través dels ajuts destinats al foment i suport dels establiments locals. En el marc de la convocatòria d’aquest 2026, un total de 23 comerços s’han pogut beneficiar de les bonificacions previstes en l’ordinació aprovada per la corporació el passat mes de febrer, amb un import global de 5.071,60 euros.
El comú ha rebut un total de 34 sol·licituds per acollir-se a aquesta línia d’ajuts, de les quals 23 han estat resoltes favorablement en complir amb els requisits establerts, mentre que 11 no s’han pogut concedir per no ajustar-se als criteris fixats a l’ordinació.
La iniciativa, la qual es va posar en marxa l’any passat i a la qual la corporació ha volgut donar continuïtat, té com a objectiu acompanyar el petit comerç, contribuir a dinamitzar l’activitat econòmica local i estar al costat d’uns establiments que formen part essencial del teixit econòmic i social de la parròquia. Amb aquesta mesura, el comú vol facilitar, dins de les seves competències, l’activitat dels petits negocis i donar-los suport en el seu dia a dia.
En aquest sentit, la corporació aplica una bonificació del 25% sobre diferents tributs vinculats a l’activitat comercial, com ara l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, la taxa per la instal·lació de rètols comercials, la taxa del servei d’higiene pública, la taxa del servei d’enllumenat i la taxa per la instal·lació de terrasses.
Per poder beneficiar-se de la bonificació, els establiments havien de complir els requisits previstos a l’ordinació. Entre aquests, haver registrat durant l’exercici 2025 uns ingressos inferiors a 150.000 euros en el cas d’activitats empresarials o professionals, i inferiors a 300.000 euros en el cas d’activitats estrictament comercials, així com estar al corrent de les obligacions tributàries amb la corporació.