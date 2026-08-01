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  • La frontera hispanoandorrana. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Pressió migratòria

Andorra Endavant reclama reforçar els controls fronterers arran dels darrers episodis migratoris viscuts a Ceuta

El grup liderat per Carine Montaner demana més coordinació amb Espanya i França, i preservar el model d'immigració selectiva del Principat

Andorra Endavant ha instat el Govern a reforçar els controls a la frontera amb Espanya davant la pressió migratòria registrada els darrers dies a Ceuta. La formació liderada per Carine Montaner considera que, malgrat que Andorra no forma part de la Unió Europea, la seva situació geogràfica obliga les institucions a actuar «amb previsió i responsabilitat» davant aquest tipus de fenòmens. En aquest sentit, el partit reclama a l’Executiu que intensifiqui la coordinació amb les autoritats espanyoles i franceses i que garanteixi que qualsevol entrada al Principat «es faci amb totes les garanties de seguretat i de compliment de la legislació andorrana».

Altrament, Andorra Endavant defensa que el model d’immigració selectiva aplicat al país ha estat «una de les claus de l’estabilitat d’Andorra» i sosté que tant la seguretat ciutadana com el control efectiu de les fronteres han de continuar ocupant un lloc prioritari en les polítiques públiques. Finalment, la formació considera que l’Executiu ha d’anticipar-se davant possibles escenaris derivats de la pressió migratòria: «Governar també és anticipar-se. Esperar que el problema arribi a Andorra seria una irresponsabilitat», conclou el comunicat emès pel partit.

Andorra Endavant assegura que aturarà el procés de l’Acord d’associació amb la Unió Europea si arriba al Govern

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