La nova arribada al centre de la parròquia d’Encamp i 2.160 participants marquen el 10è aniversari de La Purito

La Purito Andorra ha commemorat aquest diumenge el seu 10è aniversari amb 2.160 participants. La principal novetat d’enguany ha estat el trasllat de la línia d’arribada dels Cortals d’Encamp a la plaça de Sant Miquel, la qual s’ha convertit, per primera vegada, en el punt final de la marxa cicloturista. El cònsol menor encampadà, Xavier Fernàndez, ha destacat que el canvi d’arribada suposa «un canvi molt positiu per veïns, comerciants i restauradors, la qual té com a objectiu mobilitzar el centre de la parròquia». Així mateix, ha afirmat que el canvi «ve per quedar-se» i ha agraït la participació de l’organització i el voluntariat durant l’esdeveniment.
Pel que fa a la competició, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez també ha celebrat els canvis de meta «per la gent d’Encamp, la qual es pot apropar a l’arribada, com pels participants», i ha assegurat que hi haurà Purito «per molts anys». A més del nou emplaçament de la meta, aquesta 10a edició ha incorporat un tram de sterrato a les Pardines, el qual ha permès que els tres recorreguts incloguessin un sector sense asfalt, aportant un nou atractiu esportiu als participants.
L’edició també ha comptat amb un convidat d’excepció: Samu Sánchez, exciclista professional i campió olímpic en ciclisme en ruta als Jocs Olímpics de Pequín 2008. El nou final al centre de la parròquia ha permès apropar la prova al públic i facilitar l’accés dels familiars i acompanyants, els quals han pogut rebre els participants en un entorn més accessible, mentre que els inscrits també han pogut gaudir més còmodament de la tradicional Pasta Party, al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.