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  • La fotografia en que es veu el llop a la vall del madriu. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
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Seguiment de la fauna

Medi Ambient detecta un exemplar de llop a la vall del Madriu i reforça els dispositius de seguiment de la fauna

La troballa correspon a una observació puntual enregistrada el setembre passat i no s’han detectat incidències associades fins ara

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha notificat la detecció esporàdica d’un exemplar de llop a la vall del Madriu-Perafita-Claror, una observació puntual que s’emmarca en els treballs ordinaris de seguiment de la fauna que es duen a terme al país. Segons el Govern, no s’han identificat incidències associades a aquesta presència i es manté un seguiment rigorós de la situació d’acord amb criteris tècnics i científics.

La detecció es remunta al setembre de l’any passat i es va produir mitjançant una càmera de fototrampeig instal·lada en el marc d’un estudi científic sobre el gat fer desenvolupat per una entitat externa amb autorització del Ministeri. La gravació representa, a més, la primera vegada que es disposa d’imatges en format vídeo d’un llop enregistrades a Andorra.

Des de Medi Ambient s’ha remarcat que es tracta d’una observació aïllada vinculada a la dinàmica natural de desplaçament de l’espècie al conjunt del Pirineu. En els darrers anys, la presència del llop també s’ha detectat en territoris propers, especialment a Catalunya i França, en el marc de l’expansió progressiva de l’espècie.

Per garantir un seguiment acurat de la biodiversitat, el dispositiu de vigilància de la zona compta actualment amb prop d’una quinzena de punts de control sistemàtics equipats amb càmeres de fototrampeig. A més, el cos de Banders i la Unitat de Fauna del departament de Medi Ambient han reforçat la presència sobre el terreny amb estades més prolongades de control i observació.

És la primera vegada que es disposa d’imatges en vídeo d’un llop enregistrades al Principat

El Govern també ha recordat que disposa d’un marc normatiu específic per fer front a possibles afectacions sobre el sector primari. Aquest sistema inclou mecanismes de compensació per danys al bestiar, eines de monitoratge i seguiment, així com collars equipats amb geolocalització per facilitar el control dels animals.

Paral·lelament, a principis de maig es va reforçar l’acompanyament a les explotacions ramaderes, agràries i apícoles amb l’objectiu de facilitar la implantació de mesures preventives davant la fauna salvatge. En aquest marc, el Ministeri ha obert una convocatòria d’ajuts directes dotada amb 30.000 euros destinada a finançar sistemes de protecció perimetral, eines de monitoratge i altres actuacions de prevenció.

Des del Ministeri s’insisteix que el seguiment de l’espècie es fa de manera coordinada amb els territoris de l’entorn pirinenc i que la informació recollida permet anticipar possibles situacions futures relacionades amb la presència del llop al Principat.

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