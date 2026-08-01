La Purito Kids torna a omplir Encamp amb prop d’un centenar de joves ciclistes malgrat les altes temperatures

La Purito Kids ha reunit aquest dissabte prop d’un centenar de joves ciclistes als carrers d’Encamp en una jornada marcada per la participació i les altes temperatures. El promotor de la prova, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, ha destacat la consolidació de l’esdeveniment i ha assegurat que l’interès dels més petits per participar-hi continua augmentant any rere any. Abans de l’inici de la cursa hi havia 86 inscrits, una xifra que Rodríguez confiava a completar amb les inscripcions d’última hora i assoliria el límit dels 100 participants.
«La Purito va creixent, no només en participació, sinó que també són més crios que s’animen a venir», ha destacat l’exciclista, qui també ha reconegut que, pel que fa al traçat preparat per als més joves, es tracta d’un recorregut exigent. «És un circuit relativament difícil i bastant tècnic. Jo ho he intentat i he patit una mica», ha comentat. Per la seva banda, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha qualificat la Purito Kids d’un esdeveniment plenament consolidat dins del calendari esportiu de la parròquia: «No només esperen la Purito els adults, sinó també la canalla, les futures promeses del ciclisme, que ja esperen aquest esdeveniment», ha manifestat.
Tanmateix, la calor ha estat un dels grans condicionants de la jornada. Davant les elevades temperatures, l’organització ha decidit desmuntar el circuit cap a les 11.15 hores per evitar exposar els participants més joves a unes condicions adverses. Per aquest motiu, Rodríguez ha aprofitat per enviar un missatge de prudència als participants de la marxa cicloturista prevista per aquest diumenge, avançant que, durant la reunió informativa prèvia a la sortida, es recomanarà als ciclistes que no se sentin obligats a completar el recorregut llarg si la calor o l’estat físic els passen factura: «És millor fer una distància més curta que assumir riscos innecessaris».