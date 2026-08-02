El causant de l’accident de Valira Nova hauria donat positiu amb una taxa d’alcoholèmia superior als 1,70 g/l

El causant de l’accident múltiple d’ahir a l’altura de Valira Nova, a Encamp, al volant d’un Cupra amb matrícula andorrana, hauria donat positiu d’alcoholèmia. De fet, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, la taxa seria superior als 1,70 g/l en sang (es parla, concretament, d’1,72). En tot cas, i tal com ha mencionat un altre mitjà, l’home va patir ferides de consideració i la prioritat sempre ha estat el seu estat de salut.
En el sinistre es van veure implicats dos vehicles més i, malauradament, l’acompanyant d’un Nissan Micra (també amb placa andorrana), una dona de 74 anys, va acabar morint. La seva filla, conductora, també va patir lesions, però de menys consideració, mentre que el tercer cotxe, francès i ocupat en principi per dues persones, va ser el que va acabar menys greu.
Cal recordar que els primers testimonis apunten que un dels turismes, el Cupra, hauria iniciat un avançament a un autobús de línia regular, maniobra durant la qual hauria perdut el control del vehicle i va acabar desencadenant una col·lisió múltiple amb els altres dos cotxes.