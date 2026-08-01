Un accident múltiple obliga a tallar la CG-2 a Encamp aquest dissabte i deixa diversos ferits, un d’ells en estat greu

Un accident múltiple registrat aquest dissabte a la tarda a la carretera general 2, a l’altura de Valira Nova, a Encamp, ha obligat a tallar la circulació i ha provocat importants retencions a la zona. Segons ha avançat RTVA, en el sinistre s’hi han vist implicats almenys tres vehicles i diverses persones han resultat ferides, una d’elles de gravetat. Els primers testimonis apunten que un dels turismes hauria iniciat un avançament a un autobús de línia regular, maniobra durant la qual hauria perdut el control del vehicle, desencadenant una col·lisió múltiple amb altres cotxes que circulaven per la via.
Altrament, el mateix mitjà assenyala que en l’accident hi hauria, almenys, tres vehicles implicats, dos amb matrícula andorrana i un tercer amb matrícula francesa. Val a dir que l’aparatositat del sinistre ha obligat a interrompre temporalment la circulació mentre els serveis d’emergència atenien els afectats i retiraven els vehicles. Segons la mateixa informació, una de les víctimes ha hagut de ser reanimada al lloc dels fets abans de ser traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.