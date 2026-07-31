La capital manté finalment el dispositiu habitual per l’FM i apel·la al «seny» després dels incidents d’Escaldes

La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha assegurat que la Festa Major mantindrà el mateix dispositiu de seguretat que en edicions anteriors malgrat els incidents registrats a Escaldes-Engordany. Així, abans de donar el tret de sortida oficial als actes de la capital, ha esmentat que la corporació ha treballat conjuntament, com cada any, amb els agents de circulació i la Policia per dimensionar el dispositiu d’acord amb l’afluència prevista. Tot i això, la mandatària ha volgut posar l’accent en la responsabilitat ciutadana: «Més que els dispositius, el que volem demanar és que la gent tingui seny. I si la gent té seny, tots podem gaudir».
Amb tot, Losada ha detallat que els protocols contemplen tant la seguretat dels assistents com l’accés dels serveis d’emergència, tenint en compte que alguns concerts poden reunir fins a 3.000 persones. «Volem que la gent se senti segura a la Festa Major i que la vingui a gaudir», ha reiterat. En relació amb això, també ha fet una crida a viure els dies de festivitat «amb molta responsabilitat», tot recordant que «ens ho hem de passar bé, l’hem de gaudir i ho hem de fer des del respecte».
«Més que els dispositius, el que volem demanar és que la gent tingui seny. I si la gent té seny, tots podem gaudir» – Olalla Losada
Pel que fa al programa, la cònsol menor ha destacat que enguany s’han incrementat fins a 67 les propostes, nou més que l’any passat, amb l’objectiu que «tothom se senti representat». Entre les novetats, ha ressaltat la recuperació de les havaneres, una reivindicació històrica de la gent gran. «No és perquè sí, sinó per donar resposta a les necessitats de totes les persones que volem que participin en aquesta Festa Major», ha assenyalat, després de fer memòria que els concerts de ‘prefesta’ i les primeres activitats infantils ja han tingut una bona acollida.
Finalment, davant les elevades temperatures d’aquest estiu, el comú repetirà les mesures que ja va aplicar durant la Festa del Poble. Entre aquestes, destaca l’habilitació d’un refugi climàtic al Centre de Congressos, especialment pensat per a les persones més vulnerables, així com la distribució de ventalls, barrets, punts d’aigua i ventiladors amb polvorització. «Intentarem ajudar que el clima no ens faci malbé la cita», ha conclòs Losada.