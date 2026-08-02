El Cirque du Soleil abaixa el teló amb prop de 54.600 entrades venudes i una valoració rècord de 9 sobre 10

El Cirque du Soleil acomiada aquest diumenge l’edició d’enguany amb unes xifres que Andorra Turisme qualifica de positives. A falta de la darrera funció, prevista per a les 22.00 hores, l’espectacle suma prop de 54.600 entrades venudes i una ocupació mitjana del 79%, quatre punts per sota de la registrada l’any passat, quan va ser del 83%. El director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, ha assegurat que estan «satisfets dels resultats obtinguts», ja que l’objectiu principal de l’espectacle continua sent atreure visitants i turistes en el país. En aquest sentit, les primeres dades de les enquestes indiquen que el 86% dels assistents són visitants de fora d’Andorra, mentre que el 14% restant correspon a residents.
Els visitants han fet una estada mitjana de 2,3 nits, fet que, segons els càlculs d’Andorra Turisme, es tradueix en unes 100.000 pernoctacions vinculades a l’espectacle d’aquest estiu. L’entitat estima que aquesta xifra representa aproximadament un 10% del total de les pernoctacions registrades al país en el mateix període, prenent com a referència les dades de l’any passat.
El 86% dels assistents asseguren que tornarien al país per veure un nou espectacle del Cirque du Soleil l’any vinent
Una de les dades més destacades d’aquesta edició és la valoració que fan els assistents. Els espectadors li han atorgat una puntuació mitjana de 9 sobre 10, la més alta dels 11 anys de col·laboració entre Andorra Turisme i el Cirque du Soleil. Torres ha remarcat que aquest resultat confirma que la proposta «ha agradat força» i ha recordat que tant els comentaris recollits a la sortida del recinte com les opinions dels mitjans han estat majoritàriament positives. «Els mateixos espectadors a les sortides, cada dia, molt sovint ens diuen que aquest és l’espectacle que més m’ha agradat, un espectacle molt xulo, un espectacle molt maco. Per tant, en aquest sentit molt contents d’aquesta dada», ha exposat Torres.
Les enquestes també reflecteixen un elevat grau de fidelització. El 86% dels assistents asseguren que tornarien a Andorra per veure un nou espectacle del Cirque du Soleil l’any vinent, mentre que el 73% afirmen que el recomanarien a altres persones. Pel que fa al perfil del públic, el 73% dels assistents són espanyols, principalment catalans, seguits dels francesos, un mercat que aquest any ha incrementat el seu pes en dos punts percentuals respecte a l’edició anterior.
Malgrat la reducció de l’ocupació respecte al 2025, Torres ha recordat que aquesta edició disposava d’un aforament inferior, amb 3.153 localitats davant les 3.500 de l’any passat. Des de l’organisme turístic també s’assenyala a factors externs, com el Mundial de futbol, en el qual podrien haver influït en la davallada d’assistència. En aquest sentit, Andorra Turisme ha posat en marxa una enquesta adreçada a les persones que havien assistit a edicions anteriors, però que enguany no han adquirit entrades, amb l’objectiu d’identificar els motius de la seva absència i extreure conclusions de cara a futures edicions, informa l’ANA.