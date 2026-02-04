La víctima va patir una erosió al canal vaginal que, apunten, seria compatible amb una relació sexual violenta

El judici per una presumpta agressió sexual que va succeir l’octubre del 2024 en un local d’oci nocturn de la capital ha continuat aquest matí al Tribunal de Corts després d’iniciar-se ahir. En la jornada d’aquest dimecres, la forense ha assenyalat que el canal vaginal de la denunciant, una jove de 20 anys, no presentava anomalies més enllà d’una erosió, la qual ha mencionat que podria ser compatible amb una agressió sexual violenta, tant amb la penetració −ha deixat clar que amb el penis erecte− com amb la introducció dels dits.
En aquest sentit, ha reiterat que en termes medicolegals ha hagut d’existir violència per generar aquesta erosió, evidenciant, a més, que coincidia tot plegat amb la temporalitat dels fets. “Puc objectivar que la lesió és fruit d’una penetració sense lubricació o de la penetració d’un objecte de gran diàmetre”, ha incidit. Durant el seu parlament, la metgessa també ha mencionat que en aquesta zona concreta es va trobar restes de sang seca, compatible amb restes que també es van trobar en altres zones, com a les cuixes, així com un coàgul, i que la presumpta víctima, en principi, no tenia la regla.
Així, i en ser preguntada per la defensa, ha indicat que hi ha una “ínfima” possibilitat que la jove es trobés just a l’inici de la menstruació, la qual cosa podria respondre a la sang que se li va trobar. Aquesta també podria ser compatible amb els últims dies de la menorrea, tot i que la doctora ha mencionat que el color era d’un vermell intens, quan “normalment al final de la menstruació no sol ser el cas”.
Pel que fa al crúor, diferents testimonis de la Policia han exposat que es van trobar restes tant a la roba de l’home, turista de 35 anys, com a la de la noia, en ambdós casos pròxima a la zona genital. En el de la víctima, un dels agents ha comentat que la roba interior estava plena, a més de la part interior del pantaló que duia. D’altra banda, l’agressor portava tacada la samarreta, la camisa, el pantaló i els calçotets.
Al seu torn, una companya del cos, membre del Grup de Delictes Contra les Persones, ha explicat com va ser visitar la denunciant quan, després d’activar-se el protocol, va anar a l’hospital. Ha assegurat que al centre estava “tranquil·la” i que va explicar els fets de forma coherent, amb força detalls i sempre mantenint la mateixa versió −aspecte que han corroborat tots els que han declarat avui−. Això sí, mostrava certs alts i baixos i d’angoixa, en part per l’efecte de l’alcohol i el cansament de la nit.
Un membre de l’altra patrulla que va intervenir a la discoteca ha fet esment quant a la detenció del suposat autor: “Tant ell com el seu amic, amb una actitud normal i una mica embriagats, es van trobar una mica sorpresos”. En aquest punt, l’agent ha destacat que l’home, qui en principi només es comunicava amb francès, parlava “quatre coses” d’espanyol que no ha pogut recordar.
Durant la sessió també ha pres la paraula la psicòloga de la jove, a qui va començar a tractar a principis de juny de l’any passat. Fins avui dia, han tingut quatre visites, i ja només amb la primera va determinar observacions clíniques compatibles amb estrès posttraumàtic amb elevada ansietat i indicadors depressius. Així mateix, ha subratllat que a l’inici s’observava un estat d’ansietat generalitzat, una tendència a la dissociació i un sentiment de vulnerabilitat. Ara, però, ja no es troba en aquesta fase inicial, sinó en la “intermèdia”, en la qual “comença la fase de reparació i requerirà d’ajuda psicològica per fer aquests passos”.