Les amigues de la víctima relaten que la van trobar plorant i amb ferides després de la pressumpta agressió

El judici per una presumpta agressió sexual ocorreguda la matinada del 27 d’octubre del 2024 en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella ha continuat aquest dimarts a la tarda al Tribunal de Corts amb la declaració de tres testimonis: dues amigues de la víctima, presents la nit dels fets, i el pare de la jove.
La primera a declarar ha estat una de les amigues, qui ha explicat que aquella nit les tres joves van anar a sopar i posteriorment van sortir de festa. Ha relatat que, en un moment donat, ella i l’altra amiga van pujar a la zona VIP del local, mentre que la víctima es va quedar a la pista. Segons ha indicat, van intentar contactar-hi per missatge sense obtenir resposta i no aconseguien localitzar-la dins la discoteca.
Seguidament, la testimoni ha explicat que finalment van rebre un missatge per trobar-se a la barra, on van veure la víctima plorant. A causa de la música, van sortir a l’exterior del local. Segons el seu relat, va ser més tard quan la víctima va explicar els fets a l’altra amiga, i posteriorment, al lavabo, els va mostrar que tenia la zona íntima amb molta sang i que sentia dolor.
Segons el seu relat, va ser més tard quan la víctima va explicar els fets a l’altra amiga, i posteriorment, al lavabo, els va mostrar que tenia la zona íntima amb molta sang i que sentia dolor
Aquesta testimoni ha declarat que va ser l’altra amiga qui van identificar l’home assenyalat per la víctima quan totes tres estaven al lavabo i van veure un home mirant-les des de fora provocant una reacció exaltada per part seva, increpant a l’acussat. En aquest context, també ha afirmat que va veure que l’home tenia els pantalons tacats de sang. Pel que fa a l’estat de la víctima, ha assegurat que estava molt nerviosa, enfadada i plorant, tot i que havia consumit alcohol i es trobava conscient.
En resposta a les preguntes de la defensa, la testimoni ha reconegut que no va presenciar els fets dins del lavabo i que no sap exactament què va passar en aquell espai, ja que el seu coneixement prové del que la víctima va explicar posteriorment. Finalment, ha precisat que, inicialment, la víctima no li va relatar directament els fets, sinó que els va explicar primer a l’altra amiga.
Precisament, la segona testimoni és l’altra amiga present a aquella nit, la qual ha confirmat una seqüència similar. Ha explicat que van perdre de vista la víctima, que la van buscar sense èxit i que, finalment, la van trobar a la barra del local, plorant i negant amb el cap, sense poder explicar què li havia passat. Un cop a l’exterior, segons el seu testimoni, la víctima li va dir directament que havia estat violada i que va observar sang als seus pantalons.
A continuació, han tornat a entrar a la discoteca per anar al lavabo i intentar netejar-la. La testimoni ha explicat que va anar a la barra a buscar paper i que, en tornar, va veure a través del mirall un home que les observava des de fora. En preguntar-ho a la víctima, aquesta li va confirmar que es tractava del pressumpte agressor. Arran d’això, van avisar el personal de seguretat, que va intervenir fins a l’arribada de la Policia.
Val a dir que la testimoni ha declarat que la víctima estava conscient tot i haver begut alcohol i que li va explicar que havia demanat reiteradament a l’home que s’aturés. També ha afirmat que la jove li va dir que havia sentit com les amigues la cridaven des de fora del lavabo i que l’home li hauria tapat la boca perquè no pogués respondre.
Finalment, ha declarat el pare de la víctima, visiblement afectat. En una breu intervenció, ha indicat que la seva filla és una persona oberta que acostuma a explicar el que li passa i que, malgrat que actualment fa una vida aparentment normal i continua treballant, els fets han tingut conseqüències en ella. Durant el seu testimoni, el pare ha agraït l’actuació del personal de seguretat, de la policia i de les institucions per la gestió del cas. Amb tot, cal esmentar que la Fiscalia sol·licita una pena de vuit anys de presó per a l’acusat i que el judici continuarà dimecres al matí.
.