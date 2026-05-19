Els comuns i el Govern acorden que el silenci administratiu sigui considerat negatiu en la reforma de la Llei del sòl

Els comuns i el Govern han tancat un acord per impulsar la modificació de la Llei del sòl amb consens sobre la gran majoria dels canvis plantejats. Així ho han explicat aquest dimarts la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, i la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, després de la reunió de cònsols celebrada aquest matí, en què han indicat que un dels principals punts de la reforma serà l’eliminació dels silencis administratius positius en matèria urbanística: “El que volem evitar és que els silencis siguin positius. En general, amb la Llei del sòl, el silenci sempre sigui negatiu”, ha afirmat Sansa.
I és que, segons han apuntat les mandatàries comunals, en alguns tràmits la manca de resposta de l’administració implica que certes autoritzacions es considerin aprovades automàticament. Un fet que, segons Sansa, ho fa tot un ‘pèl’ més difícil, ja que els terminis administratius “sovint són dificíls de complir”: “Moltes vegades hi ha uns tempos molt complicats de poder complir i, sobretot, si no hi ha resposta per part de les administracions, que mai es doni que el silenci es prengui com a una cosa positiva, sinó com a negatiu”, ha exposat. Coma ha remarcat que la qüestió també compta amb el suport del Govern: “És una cosa que estem d’acord”.
Així, la cònsol ordinenca ha explicat que actualment existeixen casos en què el silenci administratiu és positiu, com ara en algunes construccions unifamiliars. “Si tu no dius res, poden començar la construcció”, ha detallat, advertint que això pot provocar situacions problemàtiques a posteriori. “A vegades és molt millor que el silenci sigui negatiu per prevenir algunes coses que poden passar després”, ha indicat. A més, amb aquest objectiu, la reforma buscarà evitar contradiccions entre la llei i els reglaments urbanístics. “A vegades, per arreglar alguna cosa, s’arregla el reglament, però la llei diu una altra cosa completament diferent”, ha lamentat Coma.
Quotes i sistema de construcció diferida
Un altre dels punts acordats és la incorporació de les quotes de construcció dins la llei, una eina que els comuns podran aplicar de forma opcional per controlar el ritme de creixement urbanístic en funció de la capacitat de cada parròquia. “No és un sistema que hagi de ser implementat obligatòriament a totes les parròquies, però si en algun moment alguna parròquia ho creu convenient, que tingui aquesta eina”, ha defensat Sansa, qui ha justificat aquesta necessitat recordant els problemes de capacitat hídrica que va patir la Massana: “Ens hauria passat que hagués continuat creixent la parròquia a nivell constructiu, però no haguéssim pogut donar aigua a tots els administrats”.
Durant les negociacions també es va posar sobre la taula la possibilitat d’introduir un sistema de construcció diferida, però finalment aquest debat s’ha deixat fora de la reforma actual per falta de consens. “Els comuns haurien preferit, potser, en lloc de fer quotes, fer un sistema diferit a nivell de la construcció”, ha explicat Sansa, tot reconeixent que es tracta d’una qüestió que “necessita un debat molt més extens”. A més, Coma ha detallat que aquest sistema implicaria limitar noves construccions en zones allunyades dels nuclis consolidats fins que hi arribessin els serveis necessaris. “Per dir-ho planerament, és fer una mica de taca d’oli”, ha resumit Sansa.
Procés de negociació
Pel que fa al procés de negociació, Coma ha explicat que els comuns van treballar conjuntament una proposta de modificació de la LOGTU que posteriorment es va traslladar al Govern i als grups parlamentaris. “Ens vam posar d’acord sobre uns punts essencials”, ha indicat, tot afegint que “esperem que aquesta llei entri aviat a tràmit parlamentari”. A més, les dues mandatàries han celebrat el consens assolit entre els set comuns i el Govern. “Estem molt satisfets que al final set comuns, en els quals hi ha diferents colors polítics, hàgim arribat a un consens amb el tema de la Llei del sòl”, ha afirmat Sansa, mentre que Coma ha conclòs assegurant que “pràcticament el 95% del document” ha estat acceptat tant pels comuns com pel Govern.