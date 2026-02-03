L’acusat defensa que, malgrat les dificultats d’erecció per l’estat d’embriaguesa, els actes van ser consentits

El Tribunal de Corts ha iniciat aquest dimarts la vista oral pel judici d’una presumpta agressió sexual que hauria tingut lloc la matinada del 27 d’octubre del 2024 en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella. Els fets tenen com a acusat un turista de 35 anys, mentre que la denunciant és una jove de 20 anys.
Durant la primera sessió, l’acusat ha introduït canvis rellevants en el seu relat dels fets. En una fase anterior de la instrucció havia manifestat que només hi hauria hagut contacte manual, però en aquesta vista ha reconegut que va arribar a tenir una erecció, tot i que de poca intensitat. Ha explicat que li va resultar difícil mantenir-la i que no va ser constant, fet que, segons la seva versió, hauria limitat el desenvolupament de la relació. L’home ha atribuït aquesta situació a un estat d’embriaguesa elevat en el moment dels fets.
L’acusat ha assegurat que no coneixia prèviament la jove i que la interacció es va produir de manera espontània dins del local. Ha sostingut que va ser ella qui li va proposar anar als lavabos i que el contacte va tenir lloc en aquell espai. En la seva declaració, ha defensat que les relacions van ser consentides en tot moment i ha afirmat que no va percebre cap oposició ni petició d’aturar-se.
D’altra banda, la denunciant ha ofert un relat substancialment diferent. Ha confirmat que va ser ella qui va suggerir d’anar al lavabo, però ha indicat que, tot i que l’inici del contacte va ser voluntari, la situació va canviar quan va començar a patir. Segons ha explicat davant el tribunal, va demanar reiteradament que l’acusat s’aturés, sense obtenir resposta.
La Fiscalia sol·licita vuit anys de presó mentre el tribunal analitza relats oposats i el debat mèdic sobre l’origen de l’hemorràgia
La jove també ha assenyalat que, quan unes amigues la buscaven dins del local, l’home hauria impedit que es pogués comunicar amb elles, fet que va contribuir al seu estat de bloqueig. Ha afirmat que només va reaccionar quan es va adonar que estava sagnant, moment en què va aconseguir sortir del lavabo.
Un dels aspectes que centra part del debat judicial és l’origen de l’hemorràgia. Mentre que la defensa ha remarcat que no es van detectar restes de sang al cos de l’acusat, l’acusació sosté que les lesions de la víctima serien compatibles amb una penetració brusca i dolorosa.
En la seva declaració, la denunciant ha manifestat que els fets li han tingut conseqüències personals i que el seu únic desig és poder deixar enrere l’episodi.
Cal recordar que la Fiscalia sol·licita una pena de vuit anys de presó per a l’acusat. El judici continuarà en les properes sessions amb la pràctica de noves proves i declaracions.