El Job Meeting d’estiu ofereix 520 vacants, incloses oportunitats laborals per a menors amb experiència inicial

“És un nombre important que denota una mica el dinamisme de l’economia andorrana”. Amb aquestes paraules, la secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Laura Camps, ha valorat les xifres de l’onzena edició de la Jornada Laboral Job Meeting, que aquest any reuneix 24 empreses amb una oferta global de 520 llocs de treball. Del total de vacants disponibles, 54 estan obertes a menors amb edat laboral, una xifra que, segons Camps, “continua creixent i reforça el paper de la trobada” com a primer contacte amb el mercat laboral per a molts joves.
La secretària d’Estat ha destacat que el Govern manté el compromís de facilitar la connexió entre empreses i treballadors a través del Servei d’Ocupació. “El que fa el servei d’ocupació amb aquest espai és no només posar de cara a cara les empreses i els joves o els treballadors, sinó fer un acompanyament i orientar”, ha afirmat. Els principals sectors representats són hostaleria, restauració i comerç, tot i que també hi ha ofertes relacionades amb activitats esportives i de lleure, assessorament empresarial, serveis jurídics i comptabilitat. Camps ha assegurat que l’increment d’ofertes respecte de l’any passat —quan es van registrar 507 vacants— respon a les necessitats actuals del mercat laboral.
La jornada és oberta a tota la població i no requereix inscripció prèvia. Els candidats poden consultar les ofertes abans d’assistir-hi i mantenir entrevistes directes amb les empreses participants. El Govern calcula que, com a mínim, un centenar de persones passaran pel recinte al llarg del dia.
Pel que fa als resultats d’inserció laboral, Camps ha explicat que aproximadament un 10% dels participants en les jornades d’estiu acaben aconseguint un contracte laboral. “Esperem poder incrementar aquest nombre”, ha remarcat, insistint en la voluntat d’optimitzar les contractacions que es generen a través d’aquest espai de trobada.ç
