Educar abans que reparar

La petjada digital ja no és una qüestió futura, sinó una realitat quotidiana que acompanya infants i adolescents molt abans que siguin conscients del que implica exposar-se a internet. I, sovint, aquesta exposició no la decideixen ells. Fotografies aparentment inofensives publicades per familiars poden acabar convertint-se en un rastre permanent impossible de controlar. En aquest context, el debat que planteja Concòrdia és pertinent i necessari. La clau, però, és entendre que la resposta no passa per la sanció, sinó per la pedagogia. Les xarxes socials formen part de la vida diària i pretendre gestionar-ne els riscos únicament des de la prohibició seria insuficient. Cal educar famílies, escoles i institucions perquè entenguin que cada imatge compartida genera conseqüències potencials. També és encertat incorporar amenaces emergents com els ‘deepfakes’, la ciberseducció o la suplantació d’identitat. El món digital evoluciona molt més ràpid que les lleis, i ignorar-ho seria irresponsable. La protecció dels menors no pot arribar tard.

