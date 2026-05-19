Canillo convoca un concurs d’idees per renovar el mirador del Roc del Quer amb una inversió prevista de 2,5 ME

El Comú de Canillo ha convocat un concurs nacional d’idees per impulsar l’ampliació i embelliment del mirador del Roc del Quer amb l’objectiu de reforçar-ne l’atractiu turístic i consolidar-lo com un dels espais més emblemàtics de la parròquia i del país. El concurs, el qual es publicarà aquest dimarts al BOPA, està adreçat a professionals de l’arquitectura, l’enginyeria i disciplines vinculades a l’urbanisme autoritzats per exercir al Principat.
La iniciativa busca recollir propostes conceptuals “innovadores, sostenibles i viables” que permetin renovar l’espai mantenint la seva integració paisatgística i el caràcter natural de l’entorn. Segons ha informat la corporació, el pressupost màxim orientatiu de referència per al conjunt de l’actuació serà de 2,5 milions d’euros. Així, el projecte té com a finalitat millorar l’experiència dels visitants, augmentar la capacitat i funcionalitat del mirador i potenciar-ne la singularitat mitjançant una proposta arquitectònica contemporània i respectuosa amb el paisatge de muntanya.
“Amb aquest concurs volem fer un pas més en la consolidació del Roc del Quer com un dels grans atractius turístics d’Andorra”, ha destacat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé. El mandatari comunal ha remarcat que la voluntat és trobar “una proposta innovadora, integrada amb el paisatge i capaç d’oferir una experiència encara més singular als visitants”.
Les bases del concurs estableixen que les propostes hauran de tenir en compte criteris de sostenibilitat, durabilitat i manteniment, així com les condicions climàtiques i tècniques pròpies d’un entorn d’alta muntanya. El jurat valorarà especialment aspectes com la qualitat arquitectònica, la innovació del disseny, la gestió dels fluxos de visitants i la viabilitat tècnica i econòmica de les solucions presentades.
El termini de presentació de candidatures començarà aquest 20 de maig i finalitzarà el 15 de juliol. Pel que fa als premis, el concurs preveu una dotació de 10.000 euros per a la proposta guanyadora, mentre que les candidatures classificades entre la segona i la sisena posició rebran 1.000 euros cadascuna. Finalment, el jurat estarà format per representants institucionals, tècnics i professionals dels sectors turístic, hoteler i comercial de la parròquia.