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  • El Periòdic d'Andorra
Elena Hernández Molina
Tercera jornada

La Fiscalia retira l’acusació contra els dos policies i demana l’absolució pel cas de detenció il·legal i tracte degradant

El ministeri públic atribueix l’actuació dels processats a una interpretació errònia dels protocols i a mancances formatives internes

La tercera jornada del judici contra els dos agents de policia acusats de detenció il·legal i tracte degradant ha fet un gir inesperat amb la petició d’absolució formulada pel ministeri fiscal. Tot i considerar acreditat que els elements objectius de la detenció il·legal podrien concórrer en els fets jutjats, la Fiscalia ha conclòs que els processats actuaven sota un error invencible derivat de la formació rebuda i de la interpretació que el mateix Cos de Policia feia dels protocols vigents en aquell moment.

Durant el seu informe, el representant del ministeri públic ha admès que la via més senzilla hauria estat mantenir l’acusació per detenció il·legal, ja que l’article 27 del Codi Penal estableix que una persona només pot ser detinguda per la presumpta comissió d’un delicte i no per una contravenció penal. No obstant això, ha considerat que una anàlisi completa de les circumstàncies obliga a anar més enllà de la simple literalitat de la norma. «Si avui mantinguéssim l’acusació ens allunyaríem de la realitat», ha afirmat.

La Fiscalia ha descartat també l’existència d’un delicte major de tracte degradant. Segons ha exposat, la conducta que es retreu als agents és el trasllat de la denunciant fins al despatx central mentre anava en pijama, però considera que aquest fet, per si sol, no constitueix un tracte vexatori en termes penals. De fet, ha destacat que tant la querellant com el seu marit han mostrat al llarg del procediment una preocupació més gran per aquesta circumstància que no pas per la mateixa privació de llibertat. A més, ha recordat que la dona duia una jaqueta gruixuda que dificultava apreciar com anava vestida i que el trasllat es va fer en un vehicle policial amb vidres tintats, fet que impedia que terceres persones poguessin observar-la

-Pendent d’ampliació-

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