Els policies acusats de detenció il·legal defensen que el trasllat de la denunciant es va fer seguint els protocols vigents

Els dos agents de policia encausats per presumpta detenció il·legal i tractes degradants han defensat aquest dimarts davant del Tribunal de Corts que van actuar seguint els protocols vigents en el moment dels fets. La causa es remunta al desembre del 2020, quan una patrulla va acudir a un aparcament privat per executar una ordre de segrestament i tancament d’un vehicle dictada pel Saig. Després de comprovar que el cotxe tenia la bateria descarregada, els agents van haver de desplaçar-se novament al despatx central per recollir el material necessari per posar-lo en marxa.
Va ser durant aquest segon accés a l’aparcament quan es van produir les discrepàncies amb els propietaris de l’espai, una situació que, segons la versió policial, va dificultar reiteradament l’execució de la seva tasca. Els processats, els quals s’enfronten a una petició de 18 mesos de presó condicional i d’inhabilitació per exercir càrrec públic, sostenen que l’actitud de la dona, culminada amb el qualificatiu de «maleducats» adreçat als agents, va ser «la gota que va vessar el got» després de nombroses dificultats durant la intervenció i va motivar la decisió de tramitar una contravenció penal.
La policia acusada, incorporada al cos l’any 2019, ha explicat que tant ella com el seu company van informar la dona que havien de formalitzar una diligència de contravenció penal i que, per aquest motiu, havia d’acompanyar-los fins al despatx administratiu de la policia. Segons la seva versió, la denunciant va accedir al vehicle policial de manera voluntària i en cap moment va ser emmanillada ni se li van llegir els drets corresponents a una persona detinguda. «No la consideràvem detinguda», ha reiterat durant la seva declaració.
Durant la vista també s’ha abordat el canvi de criteri introduït posteriorment mitjançant una circular interna relativa a les contravencions penals. Els dos agents han explicat que, en l’època dels fets, era habitual traslladar les persones a dependències policials per formalitzar aquest tipus de diligències, mentre que actualment, en el cas dels residents, aquestes es practiquen al mateix lloc dels fets o bé a través d’una citació posterior.
Els encausats sostenen que desconeixien que el trasllat per formalitzar diligències pogués considerar-se una detenció
Tant l’acusada com el segon policia encausat han insistit que sempre van entendre que una detenció implicava la comissió d’un delicte, la lectura de drets i, habitualment, l’emmanillament. En aquest sentit, la processada ha reconegut expressament que la denunciant «no va cometre cap delicte», però ha defensat que la seva conducta justificava la imposició d’una contravenció penal.
Un dels punts centrals de la causa és el moment en què la dona va demanar poder tornar al seu domicili abans d’acompanyar els agents. Segons han declarat els dos policies, aquesta petició va ser rebutjada perquè, una vegada iniciada la intervenció, els protocols de seguretat establien que la persona havia de romandre sota control visual policial. Els encausats han assegurat que desconeixien que la denunciant anés en pijama, ja que portava una jaqueta i no van apreciar cap element que indiqués aquesta circumstància. També han negat haver utilitzat qualsevol tipus de força per conduir-la fins al vehicle policial.
La defensa ha posat l’accent en la formació rebuda pels dos agents i en el fet que la manera d’actuar descrita era compartida per altres membres del cos. Els processats han reconegut que la seva formació jurídica es concentra principalment en l’etapa inicial d’ingrés a la policia i que no han rebut reciclatges específics sobre contravencions penals.
L’acusada ha explicat que la diligència es va redactar en unes dependències administratives de la policia i que la denunciant hi va romandre aproximadament mitja hora, apuntant que no consideraven una detenció portar a la dona al despatx central. El segon encausat ha anat més enllà i ha assegurat que aquesta interpretació era compartida per bona part del cos, motiu pel qual considera que qualsevol altre agent hauria actuat de la mateixa manera en aquelles circumstàncies.