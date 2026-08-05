Els ingressos del tabac continuen impactant en la menor recaptació de Duana i cauen gairebé un 24% al juliol

Els ingressos registrats a la Duana al mes de juliol van sumar un total de 18.467.997,43 euros, una xifra que suposa una davallada del 8,3% respecte del juliol de l’any passat, quan es van situar en 20.150.124,03 euros. Si es té en compte la suma de tot l’any, tenim que els ingressos s’eleven a 122.184.219,93 euros, un 6,6% menys que en el mateix període de l’any passat, quan eren 130.774.862,50 euros.
En aquest sentit, i si es tenen en compte les xifres de fa dos anys, la davallada és encara més important ja al juliol, ja que la caiguda és del 37,3% i sobre l’acumulat l’import d’aquest any és un 24,3% menys que dos anys enrere. Aquesta disminució ve sobretot pels ingressos del tabac, els quals cauen un 23,9% al juliol i un 15,7% en l’acumulat de l’any.
En l’apartat de begudes alcohòliques s’ha recaptat al juliol 906.658,90 euros, un 5% menys envers l’any anterior
Així, per tipus de mercaderia, tenim que al juliol les importacions de tabac van suposar uns ingressos per a les arques de l’Estat de 5.540.732,09 euros, un 23,9% menys que l’any 2025 i un 68,2% menys si es tenen en compte les dades de dos anys enrere. Pel que fa a l’acumulat dels set mesos de l’any, l’import suma 46.046.629 euros, un 15,7% menys que el mateix període del 2025 i un 47,7% menys si es miren les xifres de dos anys enrere.
En l’apartat de begudes alcohòliques, s’ha recaptat al juliol 906.658,90 euros, un 5% menys. En l’acumulat de l’any el total és de 4.866.749 euros, és a dir, un 8,1% menys que l’any 2025. Pel que fa als combustibles, l’import recaptat el mes passat va ser de 4.773.467 euros, un descens de l’1,8% respecte de les xifres assolides el 2025. En l’acumulat, la davallada és del 5% i el total s’eleva a 30.462.126 euros. Si es miren les xifres del 2024, les davallades són del 3,2% i del 5,1%, respectivament.
A l’últim, i pel que fa a altres mercaderies, l’import per a les arques de l’Estat ha estat de 7.247.129 euros el mes de juliol i de 40.808.714 euros si es té en compte l’acumulat de l’any. En els dos casos es registren xifres positives i suposen un 2,7% més en la dada mensual i un 5,3% més en l’anual. Dels 18,4 milions recaptats cal destacar que vuit provenen de l’impost general indirecte (IGI) i sis de drets de Duana.