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  • Diversos ruscos. | Le Souffle d'Adore / Yuri Scutaru
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Ecosistemes

La temporada estival i la calor extrema redueixen la producció de mel i posen a prova les diverses colònies d’abelles

La disminució de la floració, la menor recol·lecció de nèctar i l'augment de l'estrès dels ruscos fan preveure una campanya més complicada

El sector apícola es mostra preocupat per l’augment de les temperatures a l’estiu, especialment per les onades de calor que afecten el Principat les quals, segons afirmen a EL PERIÒDIC, afecten greument les colònies d’abelles i a la seva capacitat per produir mel. En aquest sentit, apicultors d’Autèntic Abelles, Nautralis i Le Souffle d’Adore destaquen que a causa de les altes temperatures i la manca de precipitacions, tant flors com abelles es veuen afectades negativament.

Per una banda, les flors produeixen menys nèctar i, per l’altra, les abelles dediquen menys temps a recol·lectar-lo, tal com afirma en Yuri Scutaru, de Le Souffle d’Adore: «Quan les temperatures són molt elevades, les abelles dediquen una part important de la seva energia a mantenir la temperatura del rusc en lloc de sortir a recol·lectar nèctar. A més, la calor i la manca de precipitacions redueixen la floració i n’escurcen la durada, de manera que les oportunitats de recol·lecció també disminueixen». Mathieu Garaud, d’Autèntic Abelles, assegura per la seva part que hi ha flors que no s’han pol·linitzat correctament aquest any i això tindrà repercussions a futur. «Les plantes, com ara el bruc, que aquest any no han estat ben pol·linitzades, segurament l’any vinent presentaran un descens de flors i això afecta amb un any de retard«, ha assenyalat.

«Si les condicions no són bones, si no hi ha prou humitat i hi ha massa calor, es pot arribar a perdre un rusc sencer» – Mathieu Garaud

Per combatre la calor, tant apicultors com abelles tenen els seus propis mètodes. Els primers intenten moure els ruscos en funció de l’època de l’any, com és el cas d’en Mathieu. «Tenimdiferents ubicacions per a les abelles, els anomenats abellars. N’hi ha que són només d’estiu i d’altres que funcionen tot l’any.  Els d’estiu els pugem a les parts altes per millorar la pol·linització i evitar la calor, en indrets com Sorteny, Arcalís o el Tarter. En canvi, a llocs com Santa Coloma o Encamp tenim abellars que funcionen durant tot l’any».

«A l’hivern procurem que estiguin al sol i, a l’estiu, que no rebin massa insolació. Intentem trobar un equilibri perquè no pateixin ni l’excés de calor a l’estiu ni l’excés d’ombra a l’hivern«, apunta. En canvi, a Naturalia prefereixen mantenir sempre els ruscos a grans altures: «Nosaltres sempre els tenim a uns 1.900 metres d’altitud on les altes temperatures no afecten gaire«.

En recol·lectar menys nèctar, les quantitats de mel que generen també es veuen reduïdes i, tot i que encara no es pot fer un balanç, ja asseguren que s’haurà d’estudiar com evolucionen les setmanes vinents d’estiu. Addicionalment, recorden que gran part de la mel produïda per les abelles no es destina a la venda sinó que es manté per a elles, perquè es puguin alimentar durant l’hivern. «No tota la mel que produeixen les abelles es destina al consum humà. Una part important l’hem de deixar als ruscos perquè les mateixes abelles es puguin alimentar durant l’hivern, que a Andorra és llarg i exigent», assegura Scutaru.

«Cada cullerada de mel representa milions de flors pol·linitzades, milers de vols i un equilibri natural que mereix ser protegit per a les generacions futures» – Yuri Scutaru

Altrament, una preocupació que a poc a poc creix més entre els apicultors és la cada vegada major presència arreu del món de la vespa asiàtica, un gran i agressiu depredador, i espècie invasora en països com Espanya o França que, si bé encara no ha arribat a Andorra, ja està en el punt de mira dels apicultors. «Aquests insectes poden atacar les abelles i augmentar l’estrès de les colònies, especialment a finals de l’estiu, quan disminueix la disponibilitat d’aliment», afirmen des de Le Souffle d’Adore. Des de Naturalia també expressen la seva preocupació en vers aquesta amenaça: «No hem rebut atacs encara de la vespa asiàtica, però estem atents, ja que és un depredador molt agressiu«.

Amb tot, els apicultors recalquen la importància de l’abella més enllà de la mel i aprofiten per recordar que es tracta d’un animal en perill d’extinció amb un gran pes sobre els ecosistemes: «Gràcies a la seva tasca de pol·linització contribueixen a la reproducció de milers d’espècies vegetals i ajuden a mantenir la biodiversitat que sustenta bona part de la nostra alimentació. Quan protegim les abelles, en realitat estem protegint el nostre propi futur«, clou Scutaru.

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