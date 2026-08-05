L’Executiu aprova una subvenció de més de 195.000 euros destinada a pagar les nòmines dels mestres de religió

El Govern ha aprovat una subvenció per valor de 195.283 euros destinada a fer front a les nòmines dels mestres de formació religiosa que imparteixen classes de religió als centres escolars del país. Es tracta de la partida corresponent a l’any 2026 i es fa a favor de l’Arxiprestat de les Valls d’Andorra. Tal com consta publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) d’aquest dimecres, el pagament es va acordar el passat 29 de juliol i va a càrrec del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. La partida destinada aquest any a fer front a les nòmines dels professors de religió és superior a la del 2025, quan es va elevar a 155.038 euros.
Cal recordar que l’oferta educativa en relació amb l’ensenyament de la religió catòlica a l’escola andorrana és obligatòria per part del centre i optativa per als alumnes. L’alumnat pot optar per l’assignatura de religió catòlica o per créixer amb valors, tant a primera com a segona ensenyança. Els alumnes dels centres educatius Janer, Sagrada Família d’Escaldes-Engordany i Sant Ermengol cursen tots l’assignatura de religió donat que forma part del pla de formació de l’alumnat. Als centres del sistema educatiu espanyol la classe de religió també és d’oferta obligatòria per part del centre i optativa per part de l’alumne, informa l’ANA.