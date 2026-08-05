Marticella apel·la al seny per mantenir una correlació entre l’oferta del mercat disponible i l’arribada de nouvinguts

L’estiu continua avançant i moltes persones encara estan amoïnades per les altes temperatures de cada dia, sigui als domicilis o caminant pels carrers, i tot per estar vivint ja una històrica cinquena onada de calor. Malgrat que aquesta és la situació que afecta més directament, també hi ha una altra preocupació que continua amoïnant als andorrans i que el primer Observatori del 2026 aplegat pel grup de sociologia d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) ha deixat molt patent una vegada més: la greu crisi de l’habitatge que sacseja tot Europa.
Aquest és un problema, a diferència del de la calor, que no coneix d’estacions ni varia segons el dia, simplement està i no té a priori una solució definitiva. Tanmateix, per al president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), Jordi Marticella, només hi ha un camí a seguir i és «mantenint un equilibri i una correlació entre l’oferta disponible del parc públic i privat de lloguer i la població que hi ha a Andorra». Això sonarà senzill, però tothom sap, com bé remarca Marticella, que fer entrar gent al país i que després aquesta es trobi en una situació desfavorable i hagi de malviure «perquè no trobi habitatges de lloguer, no per especulació o per estar tancats, sinó perquè senzillament no n’hi ha, no és l’opció més correcta», ha valorat per a EL PERIÒDIC.
Quant a la mesura concebuda a la pròrroga dels lloguers, el president de l’APBI ha deixat un missatge i un titular molt clar, i és que aquesta es va prendre amb «certa resignació perquè els preus clàssics que continua pagant la gent es troben desfasats, no referint-me als que apareixen als portals immobiliaris, els quals també estan fora de lloc per la part alta; tot i això, aquesta petita actualització del Govern és una ajuda«, considera. Raonant que aquest fixament sostingut dels preus «és el que és a causa de totes les pròrrogues obligatòries sorgides», Marticella troba que «no és lògic continuar veient pisos a la capital per 500 euros» mentre els propietaris han d’assumir uns costos de reparació i manteniment molt majors en aquests espais.
«La gent continua pagant a Andorra uns preus desfasats, no aptes per als costos de manteniment i per a les intervencions que es duen a terme en aquestes finques» – Jordi Marticella
El parc públic d’habitatge és un altre dels aspectes que el portaveu de l’APBI ha lloat, destacant que les ajudes en aquesta matèria «les hauria de facilitar sempre l’Estat i no pas els particulars com hem estat fent fins ara, i s’ha de fer, a més, d’una manera estricta i rigorosa», ha catalogat, deixant caure alhora que sap que la tasca de l’Executiu «està sent la correcta». «Això ens treu una pressió social que no ens corresponia», ha assenyalat Marticella per tancar aquest bloc. Respecte a la inversió estrangera i a les limitacions que se li han acordat, menciona que les persones que venen al territori per adquirir immobles «juguen a una altra lliga perquè venen a comprar aquells pisos d’elevat pressupost i que no competeixen amb la classe treballadora d’aquí».
Finalment, i fent entendre que el mercat immobiliari gaudeix actualment «d’una certa vitalitat que estem contemplant sobretot en els escrits publicats pels mitjans de comunicació», Marticella, en nom de l’associació de propietaris, demana com a principal reclam al Govern «que s’estudiïn correctament les mesures a impulsar en matèria d’habitatge i que, sobretot, s’analitzin en deteniment les seves conseqüències per a no deixar-se portar per propostes populistes i es preservi bé el mercat de lloguer privat». En altres paraules, i en definitiva, que els mandataris escoltin als professionals del sector i posin en fred les dades sobre la taula.