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  • Els treballs que ja s'han fet al bosc de Solobre. | Comú d'Andorra la Vella
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Medi ambient

La segona fase del tallafoc al bosc de Solobre entra en fase de licitació per completar més d’1,3 km de camí forestal

L'actuació reforçarà la prevenció d'incendis, millorarà la gestió forestal de la zona i donarà continuïtat al nou itinerari natural vinculat a l'anella verda

El Comú d’Andorra la Vella ha publicat aquest dimecres el concurs públic per executar la segona fase del tallafoc al bosc de Solobre. Un cop superat el període d’exposició pública del projecte, l’actuació entra ara en la fase de licitació amb l’objectiu de completar més d’1,3 quilòmetres de camí forestal, reforçar la prevenció d’incendis i la gestió forestal de la zona i donar continuïtat al recorregut iniciat amb la primera fase del projecte, consolidant un nou itinerari natural connectat amb l’anella verda.

«Hem superat el període d’exposició pública sense al·legacions, un pas que ens permet continuar avançant en una actuació estratègica per reforçar la protecció del bosc de Solobre i millorar-ne la gestió forestal», ha assenyalat el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural de la capital, Jordi Cabanes. Les empreses interessades disposen fins al 17 de setembre a les 15.00 hores per lliurar les ofertes a través de la plataforma de contractació del sector públic.

Cal recordar que l’actuació se centrarà en el tram comprès entre el PK 0+340 i el PK 1+368, i permetrà completar més d’un quilòmetre de nou recorregut forestal integrat a l’entorn natural. Les obres tenen un termini d’execució previst de 14 mesos i es desenvoluparan principalment durant la tardor i l’hivern per reduir l’afectació a l’entorn natural i afavorir unes millors condicions d’execució, segons informen des de la corporació. «Els mesos més freds ens permeten treballar sobre un terreny més estable i garantir una intervenció més adequada en una actuació d’aquestes característiques», ha completat Cabanes.

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