La perjudicada sosté que els agents la van exposar públicament en traslladar-la en pijama davant dels seus veïns

La denunciant en la causa per presumpta detenció il·legal i tractes degradants ha assegurat que va viure una situació «traumàtica» quan dos agents de policia la van obligar a acompanyar-los a dependències policials després d’una intervenció relacionada amb el segrest judicial d’un vehicle en un aparcament privat. La perjudicada ha negat haver dificultat la tasca policial i ha afirmat que en cap moment va entendre els motius pels quals era traslladada al despatx central.
Segons el seu relat, els fets es van iniciar quan el vigilant de l’aparcament va alertar els propietaris de la presència de diverses persones a l’interior del recinte. Una vegada al lloc, el seu marit va demanar explicacions als agents sobre la retirada d’un vehicle i va reclamar la seva identificació. La denunciant ha declarat que ella pràcticament no va intervenir en la conversa i que el comentari en què qualificava els policies de «maleducats» es va produir en una conversa privada amb el seu marit. «Em vaig posar a plorar perquè no entenia res del que estava passant», ha explicat davant del tribunal.
La perjudicada ha relatat que, després d’aquell comentari, els agents li van exigir que es retractés i la van advertir que, en cas contrari, seria «detinguda». Segons la seva versió, va demanar en diverses ocasions poder pujar al seu domicili per canviar-se de roba, ja que es trobava en pijama, però la petició li va ser denegada. «Només els faltava emmanillar-me», ha afirmat, tot assegurant que el fet de ser traslladada vestida d’aquella manera davant dels veïns li va generar un profund sentiment de vergonya i humiliació. També ha manifestat que mai va rebre una explicació clara sobre els motius de la seva situació ni sobre els seus drets.
Durant la seva declaració, la dona ha insistit que no volia pujar al vehicle policial i que va demanar als agents que no la toquessin. Tot i això, ha explicat que finalment va acabar acompanyant-los fins a les dependències policials. Allà, segons ha relatat, li van comunicar que li farien una fotografia i li prendrien les empremtes digitals, tot i que finalment aquesta última diligència no es va arribar a practicar. La denunciant ha assegurat que va passar bona part del temps plorant tant durant el trajecte cap al despatx policial.
El marit denuncia que els agents la van agafar del braç, mentre un vigilant descarta discussions rellevants
El marit de la perjudicada, qui ha comparegut com a testimoni, ha corroborat part del relat i ha afirmat que la seva esposa es trobava sotmesa a una situació d’estrès important en aquells dies. Segons ha declarat, els agents van sortir del vehicle policial per exigir que es retirés el comentari de «maleducats» i, posteriorment, van decidir emportar-se la seva dona. També ha assegurat que va veure com un dels policies l’agafava del braç i la conduïa fins al cotxe patrulla, una versió que contrasta amb la dels agents, els quals neguen haver utilitzat la força.
El testimoni del vigilant de l’aparcament ha aportat una versió més matisada dels fets. L’encarregat del recinte ha explicat que va avisar els propietaris en detectar persones dins del garatge i que la conversa entre els presents no va passar d’uns deu minuts. Segons ha declarat, no va presenciar cap discussió destacable durant la intervenció i només va observar que, quan els policies abandonaven l’aparcament, van recriminar a la dona les seves paraules abans de demanar-li que els acompanyés.
La vista oral ha continuat amb la confrontació de les diferents versions sobre una actuació que les parts interpreten de manera radicalment oposada. Mentre la denunciant sosté que va ser tractada com una delinqüent i humiliada públicament, els agents mantenen que van aplicar els procediments habituals per tramitar una contravenció penal i que mai van considerar que estiguessin practicant una detenció.