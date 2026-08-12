La clau per gaudir de l’eclipsi: ulleres únicament homologades per evitar danys oculars greus i irreversibles

Andorra podrà observar avui l’eclipsi solar que serà visible des de bona part de la península Ibèrica. El fenomen s’iniciarà aproximadament a les 19.35 hores i assolirà el seu màxim al voltant de les 20.29 hores, poc abans de la posta de sol. Ara bé, per gaudir de l’esdeveniment amb totes les garanties, el Ministeri de Salut i l’àrea de Comerç, Competència i Consum recorden «la importància d’utilitzar únicament ulleres homologades per a l’observació solar», donat que veure directament el Sol sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles.
Important és saber que vol dir aquest concepte: així, el Govern informa que les ulleres homologades són aquelles que compten amb el marcatge de la Comunitat Europea (CE) i el certificat ISO 12312-2, el qual estableix els requisits de seguretat per als filtres d’observació solar. Aquesta norma garanteix que el filtre bloqueja el 99,9% de la radiació visible, el 100% de la radiació ultraviolada (UV) i, almenys, el 97% de la radiació infraroja (IR). A més, exigeix que els filtres no presentin defectes, ratllades o irregularitats que puguin distorsionar la imatge del Sol.
Les ulleres han de cobrir completament els ulls, no han d’haver estat manipulades ni reparades i han d’incloure clarament la identificació del fabricant, les instruccions d’ús, les advertències de seguretat i la data de caducitat o el període de vida útil. A més, Salut recorda que les ulleres de sol convencionals, encara que siguin molt fosques, no ofereixen una protecció suficient per observar directament el Sol durant un eclipsi. Igualment, no s’han d’utilitzar radiografies, vidres fumats, negatius fotogràfics ni altres sistemes casolans, ja que no protegeixen adequadament de la radiació solar. També es desaconsella observar l’eclipsi a través de prismàtics, telescopis o càmeres sense filtres solars específics homologats.
En relació amb els productes retirats en algunes comunitats autònomes espanyoles, segons les informacions publicades, la retirada s’ha produït perquè disposaven d’un filtre excessivament fosc, que podria provocar que els usuaris se’l traguessin per localitzar el disc solar i exposessin els ulls a la radiació directa. Per aquest motiu, la recomanació és utilitzar sempre ulleres homologades i no retirar-les en cap moment mentre s’observa directament el Sol. Tanmateix, l’àrea de Comerç, Competència i Consum informa que no ha rebut cap denúncia ni cap alerta relacionada amb la venda d’ulleres no homologades en establiments andorrans.
Finalment, es recomana observar l’eclipsi des d’espais oberts amb bona visibilitat cap a l’oest, ja que el moment de màxima ocultació es produirà quan el Sol es trobi molt baix sobre l’horitzó. Tot i que durant la tarda es preveu la presència de nuvolades que podrien deixar algun ruixat dispers, aquests haurien de remetre cap a les 19.00 hores, amb una progressiva obertura de clarianes. Encara podria persistir algun núvol baix fins a les 20.00 hores, però, si es confirma l’evolució prevista, les condicions en el moment àlgid de l’eclipsi podrien ser favorables i permetre una bona observació del fenomen.