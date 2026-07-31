L’1% que fa la diferència: el Principat es prepara per viure un eclipsi que ocultarà gairebé la totalitat del sol

S’apropa el 12 d’agost, data en què molts ja estan preparats per contemplar l’eclipsi parcial des del Port de Cabús. Es tracta ni més ni menys d’un esdeveniment que no es repetirà en més d’un segle i que, malgrat tot, no serà total encara que arribarà a cobrir gairebé un 99% del sol. Respecte a aquesta petita franja en parla el monitor astroturístic, Jordi Colell: «Un eclipsi amb zona parcial, encara que sigui 98%-99%, és molt diferent, o quasi diríem que és una altra experiència en comparació amb un eclipsi total».
En aquest sentit, remarca que aquesta parcialitat que, segons ell «és una experiència diferent», ja provoca que entri certa llum i que, per tant, el nivell de foscor no serà el mateix i que en cap moment es podrà mirar directament sense les ulleres de protecció homologades. «En un eclipsi total encara podries estar durant un minut sense ulleres, i no et passaria res perquè te les pots treure durant aquell minut. En un parcial no te les podràs treure mai. És com estar mirant el sol, per poca llum que passi», assereix. Aquesta diferència és el que el monitor vol deixar clar per a tots els que vulguin veure l’esdeveniment. Tot i això, anima a tothom a observar-lo i gaudir-lo amb les proteccions necessàries.
«En un eclipsi parcial no et podràs treure mai les ulleres. És com estar mirant el sol, per poca llum que passi» – Jordi Colell
Colell ha explicat també en declaracions a EL PERIÒDIC que el Port de Cabús és una zona òptima per veure l’eclipsi, ja que «té tota la visió al nord-oest lliure i estem a més de 2.300 metres. Pel que fa a lluminositat no afecta tant perquè l’eclipsi òbviament és de dia, però llavors sí que ens ajudarà pel tema dels Perseids».
Tanmateix, per tots aquells que no puguin assistir a la Festa de l’Eclipsi, ja que s’han esgotat les entrades, el guia Starlight revela altres zones del Principat on es podrà veure l’esdeveniment. «Hi ha diversos llocs, per exemple es pot anar a la part alta de Beixalís, cap a la zona de les Neres, Casamanya, la Vall del Madriu, o la zona de Solanelles de Granvalira, tot el que sigui oest, nord-oest obert«, ha puntat. Ara bé, ha advertit, també, de zones on no es podrà veure l’eclipsi com són Andorra la Vella, la Vall d’Incles o Ransol: «Si vas a aquestes zones no veuràs res. No notaràs res».
D’altra banda, l’expert avisa que no és una activitat que es pugui improvisar fàcilment com alguns poden arribar a pensar, i recorda que avui en dia hi ha moltes aplicacions i webs que poden ajudar a preveure eclipsis i preparar-nos. «Amb les aplicacions ho pots veure tranquil·lament. Avui en dia hi ha la tecnologia per fer-ho. Pensa que l’eclipsi solar, als llocs de totalitat, hi ha gent que l’està preparant de fa quatre anys. O sigui, que no hi ha problemes per preparar», ha citat. Pel que fa a les ulleres protectores, ha fet molt d’èmfasi en què «no hi ha cap alternativa», però ha assegurat que es poden adquirir fàcilment: «A les òptiques i a l’Oficina de Turisme de la Massana en tenen i per a la gent que vingui a l’activitat també en donaran».
«L’any que ve aquí tornarà a haver-hi un eclipsi parcial, però potser serà d’un 70%» – Jordi Colell
Finalment, ha aprofitat per mencionar que, tot i que Andorra no tornarà a viure un eclipsi d’aquestes característiques en potser un segle, l’any que ve, concretament el 2 d’agost, es podrà tornar a observar un eclipsi parcial que serà total al sud d’Espanya i nord d’Àfrica. «L’any que ve, aquí, tornarà a haver-hi un eclipsi parcial. Serà total a Màlaga i a Cadis. Què passarà? Que no serà la proporció del 98%, 99% com ara, però potser serà un 70%«, ha mencionat. Addicionalment, ha afegit que pròximament, el 28 d’agost, hi haurà un eclipsi lunar penumbral, tot i que no serà gaire visible des del Principat.