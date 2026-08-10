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  • Algunes de les ulleres retirades del mercat. | Guàrdia Civil
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Sense protecció adequada

Retirats gairebé un centenar d’ulleres per observar l’eclipsi de dimecres per incomplir els requisits de seguretat

Espanya ordena retirar sis models considerats potencialment perillosos i recomana comprovar que les ulleres disposin de la certificació pertinent

Quan falten dos dies per a l’eclipsi solar, les autoritats espanyoles han detectat i retirat del mercat gairebé un centenar d’ulleres comercialitzades per observar el fenomen que no complien els requisits de seguretat necessaris per garantir una protecció adequada dels ulls. Els productes afectats corresponen a les marques Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homenaje, Orro i Opticalia, les quals no incorporaven correctament la certificació ISO 12312-2:2015, necessària per garantir una observació segura del Sol. A més, tampoc especificaven determinats aspectes com la data de caducitat o l’índex de protecció davant la radiació ultraviolada.

Paral·lelament, les autoritats de Consum han ordenat la retirada de sis models d’ulleres considerats potencialment perillosos i que es distribuïen en diferents punts d’Espanya. Un dels principals problemes detectats és que alguns d’aquests models disposen d’un filtre excessivament fosc. Aquesta característica pot provocar que l’usuari es tregui les ulleres durant l’eclipsi per intentar veure-hi millor i quedi exposat directament a la radiació solar, una situació que pot causar lesions greus a la retina.

Tot i les irregularitats detectades, les autoritats asseguren que els models no homologats representen una minoria entre les ulleres disponibles al mercat. Davant la proximitat de l’eclipsi, la recomanació és comprovar que les ulleres disposin de la normativa de seguretat corresponent abans d’utilitzar-les per observar el fenomen.

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