Gili condemna uns fets «lamentables i indesitjables» després de la suspensió de la Festa Major d’Escaldes-Engordany

Catalogant d’uns fets «indesitjables i lamentables» és com la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha valorat aquest matí davant els mitjans convocats els incidents que han tingut lloc aquesta matinada durant la celebració de la Festa Major escaldenca. «Sabem que la Festa es va haver d’aturar en algun moment durant la nit i així ho va decretar Unió ProTurisme, amb la decisió ferma de no continuar-la perquè primer va la seguretat de les persones i recolzem absolutament aquesta decisió», ha informat la mandatària durant les seves primeres observacions dels fets.
Es va rebre una alerta per parts agents de circulació arran d’uns aldarulls que haurien implicat una possible baralla multitudinària amb joves involucrats i la confiscació d’una navalla i probablement algun altre incident relacionat amb punxades a noies. L’única informació que ha pogut corroborar a hores d’ara la cònsol d’Escaldes ha estat la cancel·lació de la festa després de l’alerta, ja que no té cap altre detall.
«S’haurà d’estar molt alerta en els pròxims dies i fer servir tots els mitjans a l’abast per avisar de qualsevol altre moviment no desitjat» – Rosa Gili
«Ja fa molts dies que tenen lloc successos dolents, ho vam veure fa quatre dies a Encamp i realment sempre al llarg dels anys solen passar aquests problemes que tampoc han d’impedir, tenint en compte que són fets puntuals, la celebració d’una festa que només té lloc un cop a l’any», ha concretat. Constatant doncs que la font inicial van ser els agents de circulació i que ja s’havia reforçat la seguretat privada contractada per ProTurisme per enguany, així com els nombrosos voluntaris que formen part de l’organització, i decidit al Consell de Comú feia setmanes, Gili ha condemnat la situació i que «s’ha d’estar molt alerta per avisar en els mitjans disponibles de qualsevol moviment no desitjat» en el transcurs dels dies següents.
Deixant constància que se li ha traslladat ja una primera versió dels fets ocorreguts, la cònsol escaldenca no ha volgut oferir més detalls. El que sí que ha traslladat la responsable comunal per tranquil·litzar a la gent és que des de ProTurisme s’efectuen uns controls als accessos dels concerts per evitar que ningú carregui cap classe d’arma blanca ni de foc, amb el desig que la festa transcorri amb normalitat els dies restants.
Les càmeres corporals, una mesura a implementar
Demanada sobre l’ús de les càmeres corporals que ha posat en marxa el Comú de Canillo durant la passada Festa Major de la parròquia, Gili ha fet saber que l’expressió de «fer servir tots els mitjans disponibles» involucra qualsevol mesura com és aquesta, i que és sempre «més important la seguretat de qualsevol ciutadà que el xoc que pugui haver-hi legalment amb un tema de protecció de dades personals». Apel·lant així al «sentit comú» i informant que ahir durant el ple a Escaldes-Engordany es va parlar molt del tema, «no es pot esperar a aprovar finalment la mesura al setembre si les Festes Majors tenen lloc ara», ha manifestat.
Incidint en el tema que anys enrere també han ocorregut incidents i baralles perquè «no és cap novetat en aquests escenaris multitudinaris», i fent entendre que pot estar relacionat en «viure en una societat que manca de valors o els que ho fan són persones que no viuen en les millors condicions», la mandatària d’Escaldes ha llançat un missatge a la població perquè «no es perdi aquesta seguretat ciutadana que sempre ha caracteritzat i definit el nostre territori» tot i l’ocurrència d’aquests esdeveniments.