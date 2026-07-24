Una navalla durant una baralla i una possible punxada a una noia tensen la nit de la Festa Major d’Escaldes

Entorn de les 02.00 d’hores d’aquest divendres, la Policia ha sigut requerida al voltant de la Festa Major d’Escaldes-Engordany per controlar a un home de 42 anys com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, fent saber que «hauria exhibit una navalla amb una fulla d’uns sis centímetres», la qual va ser posteriorment comissada i arran d’una baralla que «hauria generat amb un altre grup de persones».
A banda de la problemàtica que això hauria ocasionat al seu voltant i a altres persones que es trobaven a la festa, el detingut també «va reaccionar d’una manera desproporcionada» en el moment del seu arrest, detallant-se que va proferir als agents injúries i «una forta resistència», confirmant així la informació enllaçada i que Gili no ha volgut especificar, tot i la seva versió, en tractar-se d’un afer policial.
La matinada també ha deixat una altra incidència confirmada pel cos, a les 03.20 hores, qian els agents policials van acudir al recinte perquè «una noia va manifestar que un home de 23 anys l’havia punxat amb droga», la qual va ser enviada a l’hospital per a les proves pertinents. Val a dir que l’implicat ha sigut detingut no per aquest fet, ja que no se li va poder trobar la suposada xeringa durant la palpació de seguretat, però en revisar les seves dades, la Policia va constatar que tenia vigent «una expulsió governativa», autor doncs d’un delicte contra la funció pública.
Altres altercats adjacents
Durant el transcurs de la passada Festa Major d’Escaldes d’aquest dijous, i hores abans que es decidís aturar finalment per la Unió Proturisme segons els avisos dels argents de circulació comunals, la Policia va haver d’acudir a un domicili de la parròquia al voltant de les 02:30 hores arran de l’agressió mútua entre una dona i un home de 19 i 21 anys respectivament, qui van ser posteriorment detinguts «com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral», segons han tipificat fonts policials en un comunicat.