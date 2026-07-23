Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, aquest dijous en sessió de comú. | Comú d'Escaldes-Engordany
Alex Montero Carrer
Reglament aprovat

Rosa Gili insta a tancar el «meló» de les ‘body cams’: «Si els agents no han de poder portar càmeres, que es digui»

El nou reglament estableix que les càmeres només s'activaran davant agressions, amenaces, actituds hostils, desobediències greus o situacions de risc

El reglament que regularà l’ús de càmeres corporals per part dels agents de circulació escaldencs ha quedat aprovat, amb l’objectiu que aquests dispositius puguin entrar en funcionament pròximament. «Les tenim comprades des de fa molt temps perquè enteníem que la necessitat ja hi era. Esperem que això es pugui desencallar molt ràpidament», ha afirmat la cònsol major, Rosa Gili, qui ha remarcat que l’objectiu és que els agents puguin disposar d’aquesta eina abans de les festes majors: «És un moment festiu, però també sabem que a altes hores de la nit passen coses indesitjables i ara tots som més conscients d’aquesta necessitat».

En aquest sentit, la mandatària comunal ha justificat la iniciativa fent memòria del succeït els darrers mesos, com els actes de vandalisme i l’ocupació d’espais comunals per grups de joves, l’altercat que es va produir entre algun d’ells i agents de circulació (durant el qual els implicats van enregistrar els funcionaris i van difondre les imatges a les xarxes socials) o, més recentment, les agressions grupals entre menors de l’estiu passat i els incidents durant la Festa de Poble d’Encamp. «La preocupació és compartida i no volem posar en joc la seguretat ciutadana que sempre ha caracteritzat el nostre país», ha defensat Gili.

El Comú d’Andorra la Vella descarta que els agents de circulació facin ús de càmeres corporals durant la Festa Major

Llegir

Així doncs, el reglament aprovat en sessió de comú estableix que els dispositius només es podran activar en situacions excepcionals, com ara agressions, amenaces, actituds hostils o alterades, desobediències greus o quan existeixin sospites justificades que una persona pugui portar una arma o representar un risc per a tercers. A més, incorpora diferents garanties per evitar un ús indegut de les gravacions i fixa els procediments de custòdia i tractament de les imatges.

Finalment, Gili ha volgut reivindicar també la funció dels agents de circulació, recordant que la llei els reconeix com un cos especial i que sovint són els primers a intervenir en accidents o incidències. «Podem reforçar la vigilància, però això no sempre és suficient«, ha insistit, manifestant, però, que tot i ser «coneguda per ser anticàmeres, malauradament a vegades fan falta. Si serveixen per protegir una persona o evitar una agressió, evidentment hi estem a favor». En aquesta línia, Gili ha finalitzat sentenciant que «si es considera que els agents no han de poder portar càmeres, que es digui. Però crec que aquest meló l’hem de tancar».

Canillo fa un balanç positiu de la prova pilot amb càmeres corporals i manté la voluntat d’implantar-les durant tot l’any

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
APAPMA reclama eliminar la prohibició genèrica d’animals als pisos de lloguer: «Quan tu llogues un pis és casa teva»
Escaldes destina 4,4 milions a reformar l’aparcament de Caldea per resoldre les filtracions i renovar-ne els accessos
Cultura reprendrà el procediment de l’entorn de protecció de Casa de la Vall després de la sentència del Superior

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
La Vall del Madriu endureix les sancions contra l’accés rodat amb multes que podran arribar fins als 3.000 euros
  • Economia, Parròquies, Societat
Encamp amplia fins als 27 milions la concessió amb Saetde per adaptar el Pas al futur parc eòlic del pic del Maià
  • Parròquies, Societat
Sant Julià aprova una revisió de la graella salarial amb l’objectiu de retenir talent i captar nous professionals
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Escaldes destina 4,4 milions a reformar l’aparcament de Caldea per resoldre les filtracions i renovar-ne els accessos
  • Parròquies, Societat
La Vall del Madriu endureix les sancions contra l’accés rodat amb multes que podran arribar fins als 3.000 euros
  • Economia, Parròquies, Societat
Encamp amplia fins als 27 milions la concessió amb Saetde per adaptar el Pas al futur parc eòlic del pic del Maià
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu