Rosa Gili insta a tancar el «meló» de les ‘body cams’: «Si els agents no han de poder portar càmeres, que es digui»

El reglament que regularà l’ús de càmeres corporals per part dels agents de circulació escaldencs ha quedat aprovat, amb l’objectiu que aquests dispositius puguin entrar en funcionament pròximament. «Les tenim comprades des de fa molt temps perquè enteníem que la necessitat ja hi era. Esperem que això es pugui desencallar molt ràpidament», ha afirmat la cònsol major, Rosa Gili, qui ha remarcat que l’objectiu és que els agents puguin disposar d’aquesta eina abans de les festes majors: «És un moment festiu, però també sabem que a altes hores de la nit passen coses indesitjables i ara tots som més conscients d’aquesta necessitat».
En aquest sentit, la mandatària comunal ha justificat la iniciativa fent memòria del succeït els darrers mesos, com els actes de vandalisme i l’ocupació d’espais comunals per grups de joves, l’altercat que es va produir entre algun d’ells i agents de circulació (durant el qual els implicats van enregistrar els funcionaris i van difondre les imatges a les xarxes socials) o, més recentment, les agressions grupals entre menors de l’estiu passat i els incidents durant la Festa de Poble d’Encamp. «La preocupació és compartida i no volem posar en joc la seguretat ciutadana que sempre ha caracteritzat el nostre país», ha defensat Gili.
Així doncs, el reglament aprovat en sessió de comú estableix que els dispositius només es podran activar en situacions excepcionals, com ara agressions, amenaces, actituds hostils o alterades, desobediències greus o quan existeixin sospites justificades que una persona pugui portar una arma o representar un risc per a tercers. A més, incorpora diferents garanties per evitar un ús indegut de les gravacions i fixa els procediments de custòdia i tractament de les imatges.
Finalment, Gili ha volgut reivindicar també la funció dels agents de circulació, recordant que la llei els reconeix com un cos especial i que sovint són els primers a intervenir en accidents o incidències. «Podem reforçar la vigilància, però això no sempre és suficient«, ha insistit, manifestant, però, que tot i ser «coneguda per ser anticàmeres, malauradament a vegades fan falta. Si serveixen per protegir una persona o evitar una agressió, evidentment hi estem a favor». En aquesta línia, Gili ha finalitzat sentenciant que «si es considera que els agents no han de poder portar càmeres, que es digui. Però crec que aquest meló l’hem de tancar».