Encamp confirma que el Consell d’Administració no ha rebut cap notificació sobre modificacions en l’accionariat

El Comú d’Encamp ha reaccionat amb cautela davant la possibilitat que la família Viladomat, que controla el 50,3% de Saetde, decideixi vendre la seva participació a la societat concessionària que gestiona els sectors de Pas de la Casa, Grau Roig i Cortals, dins del domini esquiable de Grandvalira. La corporació ha precisat que, fins al moment, no s’ha comunicat cap canvi d’accionariat al Consell d’Administració.
Fonts comunals han assegurat que, més enllà dels rumors, el comú vetllarà per mantenir l’estabilitat i la continuïtat del projecte, així com per protegir els interessos de la parròquia i dels treballadors de l’estació. També han remarcat que la corporació actua d’acord amb el pacte de socis vigent, que obliga a informar el Comú de qualsevol transmissió de més del 25% de les accions, amb l’objectiu de verificar la solvència i la capacitat del nou inversor. Aquest acord atorga, a més, dret preferent de compra als actuals accionistes i estableix que qualsevol operació d’aquest tipus requereix l’autorització del Consell d’Administració de Saetde.
Des del Comú s’ha posat èmfasi que aquests mecanismes asseguren transparència i garanties de continuïtat davant qualsevol canvi en la propietat de la societat. L’executiu comunal ha reiterat que la seva prioritat és preservar la qualitat del domini esquiable i el seu pes econòmic per a Encamp.
La informació sobre la possible obertura de la família Viladomat a vendre la seva participació, publicada pel diari Expansión, ha generat sorpresa i moviment dins el sector turístic i empresarial. Segons el rotatiu, la família ha contractat Deloitte i el despatx Cuatrecasas per analitzar diverses opcions estratègiques, entre elles la venda total de la seva participació.
Aquesta eventual operació arriba només un any després de la renovació de la concessió de Saetde amb el Comú d’Encamp fins al 2074, que preveu inversions per valor de 100 milions d’euros en millores d’infraestructura, sostenibilitat i ampliació del domini. En el moment de la signatura, la direcció de Saetde es va comprometre a invertir 42 milions durant la primera dècada.
En relació amb l’activitat recent del consell, des del Comú s’ha explicat que en la darrera sessió es va autoritzar una valoració financera de la societat arran de la petició d’una accionista, i s’ha recordat que tant la majoria com la minoria comunal disposen de la mateixa informació. “Al Consell hi són representats els dos cònsols i un membre de la minoria, tots tres amb iguals condicions d’accés a la informació”, han destacat des de la corporació.