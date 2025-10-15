L’oposició d’Encamp titlla de “greu” i “preocupant” la possible venda de la participació majoritària de Saetde

La sorpresa arreu del país envers la possible venda de la meitat de les accions de Saetde –les que la família Viladomat controla, un 50,28%– ha estat evident. Des del Partit Socialdemòcrata, la consellera al Comú d’Encamp, Marta Pujol, ha titllat el fet de “preocupant” i “greu”, i ha assegurat que demanaran explicacions a la majoria, de la qual desconeixen si estava informada al respecte. En aquest sentit, ha comentat que el 31 d’octubre hi ha Consell d’administració de Saetde –del qual forma part l’altre conseller d’Avancem, José Luís Agudo–, i el dia anterior, Consell de Comú encampadà.
Pujol, en declaracions amb la premsa aquest matí davant el Funicamp, ha recordat que a finals del mandat passat, en plena precampanya, la majoria comunal va convocar reunions de poble per explicar la nova concessió fins al 2074. “Es va presentar com una operació molt avantatjosa per a Encamp i amb inversions milionàries al Pas de la Casa”, ha indicat, tot plegat sumat a una sèrie d’arguments “prou vàlids” que van fer-los votar a favor.
Relacionat amb la renegociació, la consellera ha assenyalat que els va estranyar la manca de transparència: “Tot era molt a porta tancada”. “Semblava molt avantatjós”, ha incidit, “però el fet que impliqués [la concessió] una revalorització de les accions pot fer sospitar que la intenció posterior del soci majoritari de vendre-les a un fons d’inversió forà potser ja es pogués haver tingut en compte”. “No tenim clar si se’ns amagava aquesta informació”, però en tot cas, ha repetit, demanaran les explicacions pertinents.
En cas d’acabar-se produint la venda, Pujol ha proferit el mateix que el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku: “Seria millor que continués en mans d’una empresa que fos coneixedora del territori i del sector”. Demanada per una possible compra del mateix Comú d’Encamp, la consellera ha fet esment que en una anterior reunió de poble la majoria va descartar aquesta fórmula “perquè la gestió pública no hauria estat positiva”.