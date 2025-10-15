Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Funicamp, a la parròquia encampadana. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
La política comunal, també sorpresa

L’oposició d’Encamp titlla de “greu” i “preocupant” la possible venda de la participació majoritària de Saetde

No tanquen la porta que, arran de la nova concessió i la posterior revalorització de les accions, els Viladomat tinguessin present vendre

La sorpresa arreu del país envers la possible venda de la meitat de les accions de Saetde –les que la família Viladomat controla, un 50,28%– ha estat evident. Des del Partit Socialdemòcrata, la consellera al Comú d’Encamp, Marta Pujol, ha titllat el fet de “preocupant” i “greu”, i ha assegurat que demanaran explicacions a la majoria, de la qual desconeixen si estava informada al respecte. En aquest sentit, ha comentat que el 31 d’octubre hi ha Consell d’administració de Saetde –del qual forma part l’altre conseller d’Avancem, José Luís Agudo–, i el dia anterior, Consell de Comú encampadà.

La família Viladomat estudia vendre la seva participació majoritària a Saetde a un fons d’inversió estranger

Llegir

Pujol, en declaracions amb la premsa aquest matí davant el Funicamp, ha recordat que a finals del mandat passat, en plena precampanya, la majoria comunal va convocar reunions de poble per explicar la nova concessió fins al 2074. “Es va presentar com una operació molt avantatjosa per a Encamp i amb inversions milionàries al Pas de la Casa”, ha indicat, tot plegat sumat a una sèrie d’arguments “prou vàlids” que van fer-los votar a favor.

Relacionat amb la renegociació, la consellera ha assenyalat que els va estranyar la manca de transparència: “Tot era molt a porta tancada”. “Semblava molt avantatjós”, ha incidit, “però el fet que impliqués [la concessió] una revalorització de les accions pot fer sospitar que la intenció posterior del soci majoritari de vendre-les a un fons d’inversió forà potser ja es pogués haver tingut en compte”. “No tenim clar si se’ns amagava aquesta informació”, però en tot cas, ha repetit, demanaran les explicacions pertinents.

En cas d’acabar-se produint la venda, Pujol ha proferit el mateix que el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku: “Seria millor que continués en mans d’una empresa que fos coneixedora del territori i del sector”. Demanada per una possible compra del mateix Comú d’Encamp, la consellera ha fet esment que en una anterior reunió de poble la majoria va descartar aquesta fórmula “perquè la gestió pública no hauria estat positiva”.

Budzaku alerta que la venda de la participació dels Viladomat a Saetde a un fons estranger “seria una llàstima”

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La família Viladomat estudia vendre la seva participació majoritària a Saetde a un fons d’inversió estranger
Budzaku alerta que la venda de la participació dels Viladomat a Saetde a un fons estranger “seria una llàstima”
La 46a Fira d’Andorra la Vella aterra amb 197 expositors i un espai dedicat a “imaginar” el futur de la parròquia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
La capital suspèn temporalment noves llicències de terrasses a l’avinguda Meritxell per replantejar l’espai públic
  • Societat
El Fargo tornarà a rodar el pròxim 2026 amb el motor i l’exterior restaurats després de 45 anys fora de circulació
  • Societat
Forné reclama transparència i col·laboració amb la Batllia en el cas de les pensions investigat pel comú
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La 46a Fira d’Andorra la Vella aterra amb 197 expositors i un espai dedicat a “imaginar” el futur de la parròquia
  • Parròquies, Societat
La capital suspèn temporalment noves llicències de terrasses a l’avinguda Meritxell per replantejar l’espai públic
  • Cultura, Parròquies
La nova temporada artística d’Escaldes portarà l’antic Egipte, Marilyn Monroe i grans noms de l’escultura moderna
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu