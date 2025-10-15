Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Betim Budzaku, aquest matí al programa 'Avui serà un bon dia' d'RTVA. | Ràdio i Televisió d'Andorra
Pol Forcada Quevedo
Sorpresa al sector

Budzaku alerta que la venda de la participació dels Viladomat a Saetde a un fons estranger “seria una llàstima”

El director d’Andorra Turisme considera que un relleu accionarial posaria en risc l’equilibri i demana que l’empresa compradora sigui nacional

Fins ara, l’únic a fer una valoració respecte al possible traspàs del 50,28% que controla de Saetde la família Viladomat ha estat el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. “És una sorpresa per a tothom”, ha esmentat al programa ‘Avui serà un bon dia’ de Ràdio i Televisió d’Andorra, assenyalant que, si la venda s’acaba produint, “que sigui una empresa nacional”. “Aquesta és la clau”, ha afegit, fent esment que amb el forfet únic i una política sòlida, Grandvalira és una de les marques més potents del país. Per tot plegat, un relleu accionarial “no ens interessa” perquè “si comencem amb multinacionals i canvis no tindrem aquest equilibri, i és bastant perillós”. “Honestament, seria una llàstima”, ha afegit.

La família Viladomat estudia vendre la seva participació majoritària a Saetde a un fons d’inversió estranger

Llegir

Si bé ha reconegut que al món de l’esquí hi solen haver molts canvis d’accionistes, per exemple als Alps, Budzaku ha remarcat que el model de Grandvalira, com a gestió, “ha sigut explotable”. És a dir, ha servit de model per a la resta d’estacions, i “ara no podem esperar que vingui un capital d’inversió que porta, per exemple, cadenes hoteleres, i que entri al món de l’esquí, perquè és molt complex”. En aquest sentit, ha comentat que qualsevol empresa que se’n faci càrrec “hauria de demostrar que té més experiència”, tot tancant la porta a “algú que faci inversions perquè està molt de moda”.

En darrer lloc, ha recordat que Ensisa –responsable de l’altra meitat de Grandvalira– té un rol important “en la gestió logística”. També ha apuntat que des d’Andorra Turisme es treballa perquè el Principat sigui una bona destinació els 365 dies de l’any, en els quals l’esquí representa només un 7% del total.

Des d’aquest mitjà s’ha intentat recollir l’opinió del principal protagonista de l’afer, Joan Viladomat, però sense èxit. Així, un altre dels implicats, el Comú d’Encamp, tampoc ha volgut donar declaracions al respecte fins que no es pronuncin des de Saetde. El Partit Socialdemòcrata, però, sí que ho farà, ja que ha convocat als mitjans aquest migdia, i caldrà veure si a la tarda el Govern, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, es pronuncia.

Comparteix
Notícies relacionades
La família Viladomat estudia vendre la seva participació majoritària a Saetde a un fons d’inversió estranger
L’oposició d’Encamp titlla de “greu” i “preocupant” la possible venda de la participació majoritària de Saetde
La 46a Fira d’Andorra la Vella aterra amb 197 expositors i un espai dedicat a “imaginar” el futur de la parròquia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
La capital suspèn temporalment noves llicències de terrasses a l’avinguda Meritxell per replantejar l’espai públic
  • Societat
El Fargo tornarà a rodar el pròxim 2026 amb el motor i l’exterior restaurats després de 45 anys fora de circulació
  • Societat
Forné reclama transparència i col·laboració amb la Batllia en el cas de les pensions investigat pel comú
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La 46a Fira d’Andorra la Vella aterra amb 197 expositors i un espai dedicat a “imaginar” el futur de la parròquia
  • Parròquies, Societat
La capital suspèn temporalment noves llicències de terrasses a l’avinguda Meritxell per replantejar l’espai públic
  • Cultura, Parròquies
La nova temporada artística d’Escaldes portarà l’antic Egipte, Marilyn Monroe i grans noms de l’escultura moderna
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu