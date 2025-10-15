Budzaku alerta que la venda de la participació dels Viladomat a Saetde a un fons estranger “seria una llàstima”

Fins ara, l’únic a fer una valoració respecte al possible traspàs del 50,28% que controla de Saetde la família Viladomat ha estat el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. “És una sorpresa per a tothom”, ha esmentat al programa ‘Avui serà un bon dia’ de Ràdio i Televisió d’Andorra, assenyalant que, si la venda s’acaba produint, “que sigui una empresa nacional”. “Aquesta és la clau”, ha afegit, fent esment que amb el forfet únic i una política sòlida, Grandvalira és una de les marques més potents del país. Per tot plegat, un relleu accionarial “no ens interessa” perquè “si comencem amb multinacionals i canvis no tindrem aquest equilibri, i és bastant perillós”. “Honestament, seria una llàstima”, ha afegit.
Si bé ha reconegut que al món de l’esquí hi solen haver molts canvis d’accionistes, per exemple als Alps, Budzaku ha remarcat que el model de Grandvalira, com a gestió, “ha sigut explotable”. És a dir, ha servit de model per a la resta d’estacions, i “ara no podem esperar que vingui un capital d’inversió que porta, per exemple, cadenes hoteleres, i que entri al món de l’esquí, perquè és molt complex”. En aquest sentit, ha comentat que qualsevol empresa que se’n faci càrrec “hauria de demostrar que té més experiència”, tot tancant la porta a “algú que faci inversions perquè està molt de moda”.
En darrer lloc, ha recordat que Ensisa –responsable de l’altra meitat de Grandvalira– té un rol important “en la gestió logística”. També ha apuntat que des d’Andorra Turisme es treballa perquè el Principat sigui una bona destinació els 365 dies de l’any, en els quals l’esquí representa només un 7% del total.
Des d’aquest mitjà s’ha intentat recollir l’opinió del principal protagonista de l’afer, Joan Viladomat, però sense èxit. Així, un altre dels implicats, el Comú d’Encamp, tampoc ha volgut donar declaracions al respecte fins que no es pronuncin des de Saetde. El Partit Socialdemòcrata, però, sí que ho farà, ja que ha convocat als mitjans aquest migdia, i caldrà veure si a la tarda el Govern, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, es pronuncia.