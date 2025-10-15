Govern apel·la a la prudència i rebutja “fer política-ficció” sobre la possible venda de les accions de Grandvalira

El Govern ha demanat prudència davant les informacions aparegudes sobre una possible venda de les accions de la família Viladomat a Grandvalira. Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’aquest dimecres, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat que l’Executiu no ha rebut cap comunicació formal ni oficial sobre aquesta qüestió i ha insistit que “per ara, no hi ha res confirmat”.
Casal ha remarcat que “el Govern no té coneixement oficial de cap operació de venda per part de la família Viladomat” i que, per tant, “cal ser prudents i no especular sobre fets que no són oficials”. Ha afegit que l’Executiu “no es pot posicionar davant d’un escenari hipotètic” i que seria “precipitat entrar en política-ficció” sobre una possible transmissió d’accions.
El ministre ha subratllat que el sector de la neu és un dels punts forts de l’economia andorrana, i que la seva rellevància “va més enllà de qui en tingui la titularitat o la gestió”. En aquest sentit, ha reconegut la trajectòria i la importància de la família Viladomat, afirmant que “han estat una peça clau en el desenvolupament i la gestió de la neu al país”.
Tot i això, Casal ha recordat que la competència directa sobre l’explotació dels camps de neu correspon als comuns i a les empreses gestores, com SAETDE, i no al Govern. “El Govern ha de vetllar perquè el país continuï oferint una infraestructura d’alta qualitat en el sector de la neu, que és un dels principals atractius turístics”, ha puntualitzat.
El portaveu ha reiterat el missatge de calma i responsabilitat, demanant que “no es generi una situació d’alarmisme” ni entre els treballadors ni entre els sectors vinculats al turisme d’hivern. Segons ha explicat, l’Executiu manté el compromís de reforçar les inspeccions de treball i garantir el compliment de la legislació laboral en tot moment. “Si hi ha qualsevol situació concreta que no s’ajusti a la llei, s’actuarà amb rigor”, ha assegurat.
Casal ha conclòs que, en cas que la família Viladomat o qualsevol altra part impliqui formalment el Govern, “els departaments competents estaran preparats per analitzar la situació i assegurar la continuïtat i l’estabilitat del sector”. De moment, ha insistit, “és una qüestió que no està sobre la taula del Govern de manera oficial”.