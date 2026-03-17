Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’entitat adverteix que la manca de personal dificulta fer una intervenció adequada i preventiva. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Clam dels treballadors socials

Els treballadors socials alerten d’un augment de casos de vulnerabilitat i avisen que els recursos són insuficients

La presidenta de l'ATSA, Rosa Baena, manté que les noves realitats socials del país fan créixer la demanda i evidencien la falta de recursos

L’Associació de Treballadores i Treballadors Socials d’Andorra (ATSA) ha alertat d’un increment sostingut en l’atenció de persones en situació de vulnerabilitat i ha advertit que els recursos actuals són insuficients per donar resposta a la demanda, tot i l’augment de professionals en els darrers anys.

La presidenta de l’entitat, Rosa Baena, ha explicat que les pressions del context actual han fet créixer la necessitat d’atenció social. “Hem notat una situació de molta més demanda a partir de la post-COVID”, ha afirmat, tot apuntant factors com l’augment dels preus del lloguer, la precarització laboral, la manca de conciliació o l’impacte en la salut mental. En aquest sentit, ha destacat que el coneixement dels serveis socials, tant públics com privats, també ha contribuït a incrementar la demanda. “Com més coneixedors, més demanda”, ha resumit.

Els professionals també detecten un augment de la tensió i la irritabilitat entre la població. “La gent està en un estat més irascible, amb més problemàtica de salut mental”, ha assegurat Baena, qui vincula aquesta situació a l’estrès econòmic i social. A més, ha assenyalat que els perfils d’usuaris han canviat i que el sistema està tensionat davant l’increment de situacions de precarietat. “Calen protocols de prevenció i també en casos d’agressions professionals”, ha subratllat, tot recordant que sovint pateixen violència verbal que impacta en la salut mental dels treballadors.

Tot i que el nombre de professionals ha crescut, des de l’ATSA asseguren que no és suficient per garantir una atenció de qualitat. “Són molts més professionals, cert, però també les problemàtiques han augmentat”, ha indicat Baena, qui ha insistit que “cal més recursos humans”. A més, l’entitat adverteix que la manca de personal dificulta fer una intervenció adequada i preventiva. “Necessitem poder aturar-nos, diagnosticar i fer una intervenció de qualitat”, ha remarcat.

Pel que fa a l’organització dels serveis, Baena ha detallat que l’atenció es reparteix entre els comuns, el Govern, el SAAS i entitats com la Creu Roja, amb cobertura a diferents col·lectius, des d’infants fins a gent gran. Tot i la creació de nous serveis, com centres de dia, ha alertat que no sempre s’han reforçat les plantilles. “Creem nous recursos però amb els mateixos professionals, i això és col·lapsant”, ha afirmat.

Tanmateix, l’ATSA demana una resposta coordinada i global per fer front a la situació i fa una crida a sumar esforços entre administració i sector privat. També aposta per reforçar la pedagogia i la conscienciació social. En aquesta línia, l’associació es mostra disposada a reunir-se amb el Govern per traslladar les seves demandes. “Demanarem tornar a seure i tractar aquest tema perquè és urgent i cal prendre mesures”, conclou Baena.

La Coordinadora adverteix d’un enduriment de la pressió social en cas que no es reguli el mercat del lloguer

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Habitatge i responsabilitat compartida
Tret de sortida a la perforació del túnel de Rocafort, destinat a desviar uns 18.000 vehicles del centre de Sant Julià
Jordina Caminal enceta demà les finals de la Copa d’Europa de velocitat en què prendrà part en descens i supergegant

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Economia, Societat
L’APBI denuncia que la descongelació dels lloguers trasllada als propietaris una funció social que correspon a l’Estat
  • Societat
Marsol confirma una sanció de prop de 100.000 euros a un propietari per haver aplicat la ‘trampa del fill’ en un lloguer
  • Societat
Canillo, Ordino i Encamp podrien registrar els increments més elevats dels lloguers amb la desintervenció
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Comú de Sant Julià defensa que “no va actuar de manera dràstica” amb el tancament dels Jardins de Juberri
  • Parròquies
El Comú d’Andorra la Vella obre inscripcions per a les activitats de Setmana Santa amb prop de 500 places
  • Parròquies, Societat, Uncategorized
Ordino fa un balanç positiu del primer mes del bus parroquial circular amb seguiment del servei
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu