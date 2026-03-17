Els treballadors socials alerten d’un augment de casos de vulnerabilitat i avisen que els recursos són insuficients

L’Associació de Treballadores i Treballadors Socials d’Andorra (ATSA) ha alertat d’un increment sostingut en l’atenció de persones en situació de vulnerabilitat i ha advertit que els recursos actuals són insuficients per donar resposta a la demanda, tot i l’augment de professionals en els darrers anys.
La presidenta de l’entitat, Rosa Baena, ha explicat que les pressions del context actual han fet créixer la necessitat d’atenció social. “Hem notat una situació de molta més demanda a partir de la post-COVID”, ha afirmat, tot apuntant factors com l’augment dels preus del lloguer, la precarització laboral, la manca de conciliació o l’impacte en la salut mental. En aquest sentit, ha destacat que el coneixement dels serveis socials, tant públics com privats, també ha contribuït a incrementar la demanda. “Com més coneixedors, més demanda”, ha resumit.
“Hem notat una situació de molta més demanda a partir de la post-COVID” – Rosa Baena
Els professionals també detecten un augment de la tensió i la irritabilitat entre la població. “La gent està en un estat més irascible, amb més problemàtica de salut mental”, ha assegurat Baena, qui vincula aquesta situació a l’estrès econòmic i social. A més, ha assenyalat que els perfils d’usuaris han canviat i que el sistema està tensionat davant l’increment de situacions de precarietat. “Calen protocols de prevenció i també en casos d’agressions professionals”, ha subratllat, tot recordant que sovint pateixen violència verbal que impacta en la salut mental dels treballadors.
Tot i que el nombre de professionals ha crescut, des de l’ATSA asseguren que no és suficient per garantir una atenció de qualitat. “Són molts més professionals, cert, però també les problemàtiques han augmentat”, ha indicat Baena, qui ha insistit que “cal més recursos humans”. A més, l’entitat adverteix que la manca de personal dificulta fer una intervenció adequada i preventiva. “Necessitem poder aturar-nos, diagnosticar i fer una intervenció de qualitat”, ha remarcat.
“Són molts més professionals, cert, però també les problemàtiques han augmentat” – Rosa Baena
Pel que fa a l’organització dels serveis, Baena ha detallat que l’atenció es reparteix entre els comuns, el Govern, el SAAS i entitats com la Creu Roja, amb cobertura a diferents col·lectius, des d’infants fins a gent gran. Tot i la creació de nous serveis, com centres de dia, ha alertat que no sempre s’han reforçat les plantilles. “Creem nous recursos però amb els mateixos professionals, i això és col·lapsant”, ha afirmat.
Tanmateix, l’ATSA demana una resposta coordinada i global per fer front a la situació i fa una crida a sumar esforços entre administració i sector privat. També aposta per reforçar la pedagogia i la conscienciació social. En aquesta línia, l’associació es mostra disposada a reunir-se amb el Govern per traslladar les seves demandes. “Demanarem tornar a seure i tractar aquest tema perquè és urgent i cal prendre mesures”, conclou Baena.