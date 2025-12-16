La Coordinadora adverteix d’un enduriment de la pressió social en cas que no es reguli el mercat del lloguer

La Coordinadora per l’Habitatge Digne d’Andorra (CHDA) ha alertat que el 2026 podria ser un any d’enduriment de la pressió popular si el Govern no garanteix, abans del 2027, una regulació efectiva del mercat del lloguer que protegeixi el dret a un habitatge digne i assequible. L’avís arriba coincidint amb el futur descongelament dels contractes prorrogats des del 2019, un escenari que, segons l’entitat, pot derivar en una situació de desprotecció massiva per a la població llogatera .
Segons la Coordinadora, durant els darrers dos anys s’ha dut a terme un treball intens per concretar demandes consensuades amb la ciutadania amb l’objectiu d’evitar una crisi major a partir del 2027. L’entitat sosté que aquestes demandes “no són negociables ni simbòliques” i que representen les condicions mínimes perquè el descongelament dels contractes no agreugi encara més la situació de lloguer al país .
En aquest context, la CHDA defensa que el Govern hauria d’incorporar aquestes propostes en la desintervenció del mercat que prepara. En cas contrari, adverteix que s’interpretarà com una manca real de voluntat de diàleg i que el nivell de mobilització podria superar el registrat el 2023 .
Propostes estructurals i regulació de preus
Entre les principals propostes, la Coordinadora planteja l’adaptació del model suís a la realitat andorrana, amb el contracte indefinit com a norma general i contractes temporals només per a casos justificats, especialment vinculats a la població flotant. Pel que fa als preus, defensa que l’objectiu final ha de ser un mercat plenament regulat, però considera imprescindible que el 2027 es comenci a aplicar un índex de preus de referència per determinar si un lloguer és abusiu.
Aquest índex, segons l’entitat, hauria d’anar acompanyat d’un mecanisme de mediació imparcial i efectiu per resoldre conflictes entre llogaters i propietaris abans d’arribar a la via judicial, així com de mecanismes de control tant en les actualitzacions de contractes vigents com en els nous contractes .
Desnonaments, “trampa del fill” i pisos pastera
La Coordinadora també reclama la prohibició definitiva dels desnonaments sense una alternativa habitacional digna, així com posar fi a pràctiques com la coneguda “trampa del fill”. En aquest sentit, considera insuficients les mesures actuals i reclama dades que permetin avaluar-ne l’impacte real.
A més, alerta sobre els abusos associats als pisos pastera i demana que el nombre màxim de convivents quedi clarament reflectit a la cèdula o certificat d’habitabilitat, per evitar situacions que qualifica d’“abús intolerable” i d’“infern burocràtic” per a la població afectada .
Finalment, la CHDA ha anunciat que pròximament començarà a operar com a Sindicat d’Habitatge d’Andorra, amb l’objectiu de reforçar l’organització territorial, el suport a la ciutadania i la capacitat d’interlocució amb el Govern i altres actors del mercat immobiliari .