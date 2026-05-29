Els impulsors d’Habitacions.ad es reuniran amb l’Executiu per abordar el futur del projecte d’habitatge compartit

“Sí, tenim una data per reunir-nos amb ells i la nostra idea és sempre col·laborar molt estrictament”. Amb aquestes paraules, la cofundadora d’Habitacions by PBG (coneguda com Habitacions.ad), Sígrid de los Santos, ha confirmat que la plataforma mantindrà pròximament una reunió amb el Govern, en la qual s’abordaran diferents temes relacionats amb l’habitatge i la plataforma.
De los Santos i Oscar Jiménez, fundadors de la iniciativa juntament amb Biel Galiot, han explicat, en una entrevista concedida a EL PERIÒDIC, que fa aproximadament un any que treballen en el desenvolupament de la plataforma, especialment en tots els aspectes legals relacionats amb el servei. Segons han detallat, la revisió normativa ha estat una de les parts que més temps els ha ocupat abans del llançament públic del portal.
“Realment hem estat mirant-nos llei per llei i assegurant-nos que tot estava bé”, ha afirmat De los Santos, qui ha destacat que el projecte ja havia revisat qüestions vinculades als permisos dels propietaris, la protecció de dades o les polítiques contra el frau abans de fer-se públic.
“Quan la ministra Marsol va sortir a parlar de la legislatura sobre les lleis, no ens vam preocupar perquè estàvem segurs que el que havíem fet estava bé” – Sígrid de los Santos
Els responsables de la plataforma expliquen que, quan el portal es va posar en marxa, van detectar un augment massiu de trànsit i consultes inesperades. Davant aquesta situació, van decidir posar temporalment la web en manteniment tant per garantir-ne el correcte funcionament tècnic com per revisar novament tots els aspectes administratius i legals.
Jiménez ha assenyalat que el rebombori generat arran del llançament també els va portar a registrar la marca i reforçar la cobertura legal del projecte “per poder fer-ho tot bé i de forma legal”. De los Santos ha afegit que aquest procés també servia per protegir el domini davant possibles apropiacions o conflictes futurs.
Així, els impulsors han explicat que van aprofitar les declaracions de la ministra de Presidència, Economia, Habitatge i Treball, Conxita Marsol, sobre els colivings i l’habitatge compartit per tornar a comprovar que la plataforma complís tots els requisits establerts. “Quan la ministra Marsol va sortir a parlar sobre la legislatura envers al lloguer d’habitacions, no ens vam preocupar perquè estàvem segurs que el que havíem fet estava bé”, ha assegurat De los Santos.
A més, els fundadors han reconegut que aquells dies també els van servir per “posar una mica d’ordre” davant l’allau d’informació generada al voltant del projecte i de l’aparició paral·lela d’altres iniciatives similars vinculades al mercat de les habitacions compartides al país.