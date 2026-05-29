Els Premis d’Arquitectura aspiren a créixer i projectar el talent local més enllà del país en futures edicions

«La idea és ampliar aquest concurs no solament a Andorra, sinó fer que els projectes que es fan aquí també surtin a l’exterior». Amb aquestes paraules, la degana del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA), Laura Sánchez, ha resumit l’ambició de futur dels Premis d’Arquitectura d’Andorra durant la presentació de la primera edició del certamen. La responsable de l’entitat ha explicat que encara no s’ha decidit si la segona convocatòria se celebrarà l’any vinent o d’aquí a dos anys, però ha deixat clar que la voluntat és donar continuïtat a la iniciativa i ampliar-ne progressivament l’abast.
La primera edició ha reunit 21 propostes corresponents a 15 candidatures, una participació que des del COAA valoren positivament tenint en compte que es tracta d’una estrena. Sánchez ha destacat que totes les obres comparteixen una mateixa voluntat de mostrar la qualitat de l’arquitectura desenvolupada al Principat. Alhora, ha volgut agrair la feina de la comissió de concursos, dels patrocinadors i de totes les persones que han participat en l’organització d’un projecte que s’ha preparat durant quatre o cinc mesos. «No és un treball de dos dies», ha remarcat.
La degana ha explicat que aquesta primera convocatòria s’ha centrat exclusivament en projectes realitzats a Andorra perquè l’objectiu inicial era donar valor a les obres del país. Tot i això, la voluntat és que en futures edicions aquests treballs puguin competir en àmbits més amplis i obtenir projecció internacional. En aquest sentit, ha avançat que els projectes presentats es mostraran pròximament en un estand a Barcelona, dins d’un fòrum professional, amb l’objectiu que el públic i els especialistes de fora del Principat coneguin la feina dels arquitectes andorrans. «Aquí també tenim projectes que val la pena veure i publicar», ha reivindicat.
Pel que fa al sistema de selecció, els guardons combinen una votació popular i una valoració professional totalment independents. El públic pot escollir les seves propostes preferides a través d’Instagram, mentre que el jurat tècnic està format per tres arquitectes: un representant andorrà, un d’espanyol i un de francès. Segons ha explicat l’arquitecte i membre del jurat Pere Aixàs, es va buscar expressament una composició internacional per aportar una mirada plural i especialitzada a l’avaluació de les obres.
Aixàs ha destacat que el nivell de les candidatures ha estat «bastant alt» i que moltes de les propostes presentaven elements especialment interessants. De fet, en alguns casos el jurat va haver de sol·licitar informació complementària, com plànols o material gràfic addicional, per poder completar l’anàlisi. També es van mantenir trobades amb alguns dels equips participants per aprofundir en els plantejaments dels projectes i entendre millor les decisions adoptades durant el procés de disseny.
Els impulsors volen donar visibilitat internacional a l’arquitectura andorrana i ampliar l’abast del certamen properament
El representant del jurat ha explicat que la deliberació s’ha centrat especialment en la qualitat arquitectònica de les obres, així com en la seva relació amb el territori i la realitat andorrana. «La tasca ha estat complicada», ha admès, tot destacant que les propostes abordaven temàtiques molt diverses.
Les obres candidates s’han distribuït en tres grans categories. En l’apartat d’obra nova opten als premis el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino, el Parc de l’Ossa d’Encamp i el projecte del Coll de la Botella. En la categoria de rehabilitació i reforma figuren la Casa Xarré, el Campanar d’Enclar i Ràdio Andorra. Finalment, en l’àmbit de paisatge s’han seleccionat la remodelació de l’avinguda d’Encamp i la plaça del Poble.
Els guanyadors de la primera edició dels Premis d’Arquitectura d’Andorra es donaran a conèixer el pròxim 4 de juny a les 18.30 hores en un acte que tindrà lloc a Ràdio Andorra. Durant la presentació, Sánchez també va voler agrair la implicació dels membres del jurat per haver acceptat formar part del projecte i per haver contribuït a consolidar una iniciativa que neix amb la voluntat de convertir-se en un aparador de referència per a l’arquitectura andorrana.