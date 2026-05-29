Espot assegura que les pujades als llogaters del carrer Doctor Mitjavila «no tindran cap efecte» amb la nova llei

El cap de Govern, Xavier Espot, ha sortit al pas de les informacions publicades sobre la situació dels llogaters de dos edificis del carrer Doctor Mitjavila d’Andorra la Vella i ha assegurat que les pujades de preu que s’haurien plantejat als residents no es podran aplicar una vegada entrin vigor la nova llei de desintervenció progressiva dels lloguers. A través d’un fil publicat a les xarxes socials, Espot ha afirmat que “els increments referits no es podran imposar als llogaters perquè són contraris al que preveu la llei que estem a punt d’aprovar”.
El cap de Govern ha volgut aclarir així l’abast de la normativa després que transcendís que diversos residents haurien rebut una proposta que els obligaria a escollir entre assumir un fort increment del lloguer o abandonar definitivament l’habitatge l’any 2027. Segons ha explicat Espot, la futura legislació estableix que només es podran renovar o finalitzar, a partir de l’any vinent, aquells contractes signats el 2012 o abans, o bé els que tinguin un preu igual o inferior als sis euros per metre quadrat.
“Una vegada s’aprovi la llei, les cartes que s’hagin rebut en sentit contrari no tenen cap efecte” – Xavier Espot
A més, el mandatari governamental ha remarcat que la mateixa llei fixa límits als increments anuals dels lloguers, independentment que es mantingui o no el mateix arrendatari. En aquest sentit, també ha defensat que el procés de desintervenció del mercat del lloguer serà “garantista i gradual” i ha insistit que continuarà incorporant limitacions als increments de preus. Tanmateix, Espot ha avançat que el Govern habilitarà canals específics per informar i resoldre dubtes tant dels llogaters com dels propietaris sobre l’aplicació de la nova normativa.
Les declaracions arriben després que un altre mitjà del país publiqués que diversos veïns dels dos edificis afectats haurien començat a rebre una nova proposta de la propietat per signar contractes de cinc anys amb increments que, segons els afectats, podrien arribar a duplicar el preu actual dels lloguers. Segons aquesta informació, alguns residents haurien de passar de pagar aproximadament 600 euros mensuals a imports d’entre 1.000 i 1.200 euros sense que es prevegin reformes als habitatges.