  El cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la República Eslovaca, Peter Pellegrini. | Govern d'Eslovaquia
Visita oficial a Eslovàquia

Espot reforça vincles amb Eslovàquia en una visita marcada pel conveni de doble imposició i l’Acord amb la Unió Europea

La trobada institucional ha permès abordar també la cooperació bilateral i noves oportunitats econòmiques, institucionals i acadèmiques

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit aquest divendres amb el president de la República Eslovaca, Peter Pellegrini, en el marc de la seva visita oficial a Bratislava. La trobada, que coincideix amb el 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i Eslovàquia, ha servit per reforçar la cooperació bilateral i abordar noves oportunitats de col·laboració.

Durant la reunió, tots dos mandataris han tractat l’estat de les negociacions del conveni per evitar la doble imposició i les possibilitats econòmiques que aquest instrument pot generar. Pellegrini també s’ha interessat pel procés d’aproximació d’Andorra a la Unió Europea.

L’agenda d’Espot ha inclòs una conferència a la Universitat Comenius de Bratislava sota el títol ‘Andorra a Europa i al món: reptes i oportunitats’. Davant els estudiants, ha repassat l’evolució institucional del Principat, el procés de modernització iniciat amb la Constitució i el paper d’Andorra en els organismes internacionals.

El cap de Govern també ha destacat la voluntat de diversificar l’economia andorrana i ha defensat que l’acord d’associació amb la UE contribuirà a reforçar l’estabilitat i el creixement econòmic mantenint les especificitats del país. Durant la seva intervenció, Espot ha reivindicat el compromís d’Andorra amb el multilateralisme, la sostenibilitat i la defensa dels drets humans, destacant la importància dels organismes internacionals per afrontar els reptes globals.

La visita s’ha completat amb una reunió amb el Comitè d’Afers Exteriors del Consell Nacional d’Eslovàquia, on s’ha abordat l’acord d’associació amb la UE, el conveni de no doble imposició i qüestions com la seguretat energètica, la desinformació i la cohesió democràtica.

