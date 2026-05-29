Els treballs de modernització del complex esportiu del Pas arrencaran l’1 de juny amb afectacions limitades

El Comú d’Encamp ha mantingut aquest dijous una reunió informativa amb els veïns del Pas de la Casa per explicar-los de primera mà les obres de remodelació del complex esportiu que començaran aquest diumenge, 1 de juny. La trobada ha servit per presentar els principals canvis que incorporarà l’equipament, informar sobre les afectacions previstes durant els treballs i resoldre dubtes dels usuaris abans de l’inici de les actuacions.
Entre les novetats més destacades, el centre guanyarà nous espais esportius amb la construcció d’un gimnàs de més de 580 metres quadrats, gairebé triplicant la superfície actual, i una nova sala d’activitats dirigides de 185 metres quadrats. També es reorganitzaran els accessos amb una nova recepció, una entrada independent a la graderia de la pista polivalent i nous lavabos per al públic.
Pel que fa a les afectacions, el comú ha traslladat un missatge de tranquil·litat als residents i abonats, assegurant que les obres es desenvoluparan per fases per mantenir el funcionament de les instal·lacions durant la major part del projecte. De fet, no es preveuen incidències importants fins a mitjan 2027, quan s’haurà de tancar temporalment la zona aquàtica i els vestidors. Per a aquest període, la corporació ja estudia alternatives que permetin garantir la continuïtat del servei.
Durant la reunió, els responsables comunals també han detallat que la reforma respon a la necessitat d’actualitzar unes instal·lacions amb més de 40 anys d’història, ampliades fa aproximadament dues dècades, i que actualment presenten mancances funcionals i estructurals davant l’increment d’usuaris i les noves exigències de la pràctica esportiva.
La intervenció s’emmarca en l’estratègia del comú per reforçar el posicionament del Pas de la Casa com a destinació de turisme esportiu i permetrà modernitzar les instal·lacions, millorar la qualitat del servei, incrementar la capacitat dels equipaments i ampliar-ne els usos.
La primera fase dels treballs inclou la transformació de l’actual espai de restauració en un nou gimnàs amb diferents zones d’entrenament, com ara activació, entrenament funcional, força guiada, pes lliure i treball cardiovascular. Paral·lelament, es crearà una nova sala per a activitats dirigides i es reorganitzaran els accessos del complex. Amb aquestes actuacions es guanyaran aproximadament 768 metres quadrats de nous espais esportius.
La segona fase se centrarà en la renovació integral de la zona d’aigües. El projecte contempla una redistribució dels espais segons el perfil dels usuaris —escolars, participants en estades esportives i públic general—, així com la reforma completa dels vestidors amb criteris d’inclusivitat, incorporant cabines unisex i espais diferenciats.
També es durà a terme la impermeabilització de les piscines per solucionar les fuites existents. La piscina petita es convertirà en una zona de relaxació amb hidromassatge, mentre que l’spa s’ampliarà i incorporarà noves zones de descans, a més de millores al bany turc. El projecte inclou igualment un nou gimnàs destinat específicament a les estades esportives, amb accés directe a la zona aquàtica.
Finalment, les actuacions es completaran amb la renovació del jacuzzi exterior, que disposarà de més capacitat, la reforma integral de la pista de pàdel amb una nova superfície homologada i la substitució del parquet de la sala polivalent. L’objectiu final és adaptar el complex a les necessitats actuals i futures dels usuaris i convertir-lo en una infraestructura de referència per a l’activitat esportiva al país.