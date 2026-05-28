Els propietaris contraris al telefèric de l’Armiana reiteren que les negociacions amb el comú “s’han acabat i tancat”

Els propietaris contraris al projecte del telefèric de l’Armiana han fet pública la negativa definitiva a autoritzar el sobrevol de les seves propietats i asseguren que les converses amb el comú “s’han acabat i tancat” des del passat 30 d’abril. Així ho han exemplificat a través d’un escrit signat per l’advocat que representa Josep Casal Mandicó, Maria Carme Duedra Caminal i Remei Rossa Rosell, en el qual expressen la seva “sorpresa” per les reiterades declaracions públiques del cònsol major, Jordi Alcobé, afirmant que les converses continuaven obertes.
El comunicat cita, concretament, una reunió celebrada a inicis de maig amb altres propietaris de la part superior del traçat, en què Alcobé hauria afirmat que les negociacions amb les tres famílies continuaven actives. A més, es fa referència també a les declaracions efectuades durant una sessió de consell de comú, on el cònsol apostava per “reprendre les converses amb els objectors”. En aquesta línia, els propietaris reiteren que, si el comú pretén exercir “pressió” emparant-se en el caràcter d’interès general del projecte, “estaria errant en el procediment”.
En aquest sentit, recorden que l’única via possible seria sol·licitar una declaració legal d’interès públic del giny i iniciar posteriorment els tràmits d’una eventual expropiació del dret de sobrevol de les propietats afectades. A més, rebutgen el discurs segons el qual el telefèric aportaria valor econòmic als terrenys afectats: “La realitat objectiva és ben distinta”, asseguren, insistint que la situació de les seves propietats no és comparable amb altres parcel·les del traçat. El text fins i tot recorda que alguns dels altres terrenys afectats es troben en “zona vermella de caiguda d’allaus”, tot remarcant que això “no ha estat obstacle” perquè el comú n’hagi plantejat l’adquisició.
Una de les declaracions més contundents és la de Casal Mandicó, propietari del càmping Casal, qui assegura que el projecte tindria conseqüències “catastròfiques” per a l’activitat turística familiar. “Tenia 13 anys quan el meu pare va decidir fer una acampada al nostre prat situat als afores de Canillo. Avui en tinc 78”, explica Casal, tot recordant que el negoci va començar “quan no hi havia res a prop, excepte una quadra amb vaques al costat” i reivindicant que el càmping ha resistit durant 65 anys “qualsevol demanda d’edificació”.
“Avui he de dir que no podem acceptar el projecte del telefèric que hauria de passar per damunt del nostre càmping, de les nostres mobil-homes, travessaria la carretera general i continuaria el seu ascens a través de l’Armiana, a les nostres muntanyes encara verges i salvatges”, afirma. A més, Casal defensa que els clients del càmping “venen sobretot per descansar-se, per la bellesa del paisatge i per les nostres muntanyes precioses” i considera incompatible aquesta oferta amb la presència d’un giny mecànic sobre les instal·lacions.
El propietari insisteix que no està “en contra d’un telefèric ni de cap altre projecte pel benestar dels turistes o del país”, però remarca que, per a un dels “últims càmpings d’Andorra situat en ple centre del poble”, la infraestructura “suposaria el tancament de la nostra activitat turística i comercial”. Així, el comunicat conclou assegurant que la posició conjunta de les tres famílies respon a la voluntat de “preservar la integritat de la seva propietat privada i evitar qualsevol afectació addicional com la que comportaria el sobrevol del telefèric”.