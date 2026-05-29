Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les màximes continuaran reculent lleugerament fins als 28 graus. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Previsions meteorològiques

La calor toca sostre aquest divendres amb màximes de 31 graus abans d’un lleuger descens durant el cap de setmana

Els termòmetres baixaran lleugerament dissabte i diumenge, però es mantindran clarament per sobre dels valors habituals per a finals de maig

El Servei Meteorològic preveu que aquest divendres sigui la jornada més calorosa de l’episodi de temperatures elevades que afecta el país. Els termòmetres arribaran fins als 31 graus a Andorra la Vella, en un ambient plenament estiuenc i marcat també per la presència de calitja, que contribuirà a una sensació de xafogor més accentuada.

La jornada estarà dominada pel cel clar durant el matí, mentre que a la tarda es formaran alguns núvols convectius que, com a molt, podrien deixar alguna gotellada puntual al sud del territori. El vent bufarà feble de component nord-oest i les temperatures mínimes se situaran al voltant dels 14 graus a la capital.

Aquest pic de calor arriba després que dijous s’igualés un registre històric de temperatura màxima per a un mes de maig a l’estació de la Borda Vidal, on es van assolir 33,1 graus, la mateixa marca registrada el maig del 2022.

Tot i la lleugera baixada prevista, el cap de setmana mantindrà temperatures clarament superiors a les habituals per a finals de maig

De cara al cap de setmana, la calor continuarà sent protagonista, tot i que amb una tendència progressiva a la baixa. Dissabte, coincidint amb la celebració de Canòlich, les temperatures màximes baixaran lleugerament fins als 29 graus a Andorra la Vella. El matí serà assolellat, però a la tarda creixeran nuvolades que podran deixar algun xàfec aïllat, especialment a les zones del sud del país.

Diumenge es repetirà una situació similar, amb domini del sol durant les primeres hores del dia i desenvolupament de núvols convectius a la tarda. En aquesta ocasió, però, augmentarà la probabilitat que els ruixats vagin acompanyats de tempesta i afectin una àrea més extensa del territori. Les màximes continuaran reculent lleugerament fins als 28 graus.

Malgrat aquesta moderació prevista per al cap de setmana, els valors es mantindran clarament per sobre dels habituals per a finals de maig, amb una atmosfera càlida i una isoterma de zero graus situada al voltant dels 4.000 metres, un indicador de la persistència de l’aire càlid en altura.

El febrer del 2026 ha estat molt càlid i es converteix en el tercer més plujós registrat al Principat des de l’any 1950

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Els Premis d’Arquitectura aspiren a créixer i projectar el talent local més enllà del país en futures edicions
Gelabert abandona la direcció general de l’AREB i l’entitat anuncia que Eva Garcia assumirà el càrrec en funcions
Els treballs de modernització del complex esportiu del Pas arrencaran l’1 de juny amb afectacions limitades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El COAA alerta que les futures moratòries situen el sector en una etapa especialment complexa aquest any
  • Societat
Els importadors de carburants afirmen que Andorra hauria perdut 300.000 euros a l’abril per la caiguda de vendes
  • Parròquies, Societat
Els propietaris contraris al telefèric de l’Armiana reiteren que les negociacions amb el comú “s’han acabat i tancat”
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els treballs de modernització del complex esportiu del Pas arrencaran l’1 de juny amb afectacions limitades
  • Parròquies, Societat
Els propietaris contraris al telefèric de l’Armiana reiteren que les negociacions amb el comú “s’han acabat i tancat”
  • Parròquies
La Fira del vehicle d’ocasió tanca amb una seixantena de cotxes venuts malgrat una afluència inferior a la de l’any passat
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu