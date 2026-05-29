La calor toca sostre aquest divendres amb màximes de 31 graus abans d’un lleuger descens durant el cap de setmana

El Servei Meteorològic preveu que aquest divendres sigui la jornada més calorosa de l’episodi de temperatures elevades que afecta el país. Els termòmetres arribaran fins als 31 graus a Andorra la Vella, en un ambient plenament estiuenc i marcat també per la presència de calitja, que contribuirà a una sensació de xafogor més accentuada.
La jornada estarà dominada pel cel clar durant el matí, mentre que a la tarda es formaran alguns núvols convectius que, com a molt, podrien deixar alguna gotellada puntual al sud del territori. El vent bufarà feble de component nord-oest i les temperatures mínimes se situaran al voltant dels 14 graus a la capital.
Aquest pic de calor arriba després que dijous s’igualés un registre històric de temperatura màxima per a un mes de maig a l’estació de la Borda Vidal, on es van assolir 33,1 graus, la mateixa marca registrada el maig del 2022.
Tot i la lleugera baixada prevista, el cap de setmana mantindrà temperatures clarament superiors a les habituals per a finals de maig
De cara al cap de setmana, la calor continuarà sent protagonista, tot i que amb una tendència progressiva a la baixa. Dissabte, coincidint amb la celebració de Canòlich, les temperatures màximes baixaran lleugerament fins als 29 graus a Andorra la Vella. El matí serà assolellat, però a la tarda creixeran nuvolades que podran deixar algun xàfec aïllat, especialment a les zones del sud del país.
Diumenge es repetirà una situació similar, amb domini del sol durant les primeres hores del dia i desenvolupament de núvols convectius a la tarda. En aquesta ocasió, però, augmentarà la probabilitat que els ruixats vagin acompanyats de tempesta i afectin una àrea més extensa del territori. Les màximes continuaran reculent lleugerament fins als 28 graus.
Malgrat aquesta moderació prevista per al cap de setmana, els valors es mantindran clarament per sobre dels habituals per a finals de maig, amb una atmosfera càlida i una isoterma de zero graus situada al voltant dels 4.000 metres, un indicador de la persistència de l’aire càlid en altura.