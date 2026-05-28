  • La fira del vehicle d'ocasió, aquest passat cap de setmana. | Comú de Sant Julià de Lòria
8a edició

La Fira del vehicle d’ocasió tanca amb una seixantena de cotxes venuts malgrat una afluència inferior a la de l’any passat

Els compradors han prioritzat vehicles més econòmics en una edició amb una vintena d’expositors, asseguradores i entitats bancàries

La vuitena Fira del vehicle d’ocasió, celebrada aquest passat cap de setmana Sant Julià de Lòria, va comptar amb una vintena d’expositors, empreses asseguradores i entitats bancàries, les quals van estar assessorant les persones interessades i oferint una àmplia oferta de serveis i facilitats de finançament. La fira va tancar amb una seixantena de vehicles venuts. Tot i que l’afluència de públic va ser inferior a la registrada l’any passat, coincidint amb el pont de Pentecosta, els expositors van destacar que els visitants ho van fer amb interès de compra.

Principalment, les vendes es van concentrar en vehicles amb preus més baixos en comparació amb l’any passat, reflectint la tendència actual del mercat i les prioritats dels consumidors. Durant els dies posteriors, diversos concessionaris van continuar tancant operacions vinculades als contactes i les visites generades durant l’esdeveniment. Atès el «gran èxit», el comú ha valorat satisfactòriament l’edició d’enguany que ha consolidat «una vegada més el certamen com una cita imprescindible», en la qual els concessionaris van presentar preus especials i van permetre al públic conèixer de primera mà el mercat automobilístic.

